В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

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В Вахитовском районе Казани с 09:00 22 сентября до 09:00 23 сентября будет прекращена подача воды в связи с подключением водопровода для жилого комплекса по ул. Муштари к централизованным сетям. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение коснется домов по следующим адресам:

Бутлерова, 7, 30, 30а, 34а/13, 43;

Маяковского, 10, 10а, 12, 13/34;

Муштари, 1стр, 8, 10, 11, 11/43, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 13Б, 13в, 13А, 14, 14в, 15, 15а.

Под отключение попадают 7 многоквартирных домов, 3 социальных учреждения и 6 административных зданий.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.