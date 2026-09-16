В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду
В Вахитовском районе Казани с 09:00 22 сентября до 09:00 23 сентября будет прекращена подача воды в связи с подключением водопровода для жилого комплекса по ул. Муштари к централизованным сетям. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Отключение коснется домов по следующим адресам:
- Бутлерова, 7, 30, 30а, 34а/13, 43;
- Маяковского, 10, 10а, 12, 13/34;
- Муштари, 1стр, 8, 10, 11, 11/43, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 13Б, 13в, 13А, 14, 14в, 15, 15а.
Под отключение попадают 7 многоквартирных домов, 3 социальных учреждения и 6 административных зданий.
Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.