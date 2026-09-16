«АвтоВАЗ» подтвердил старт серийного производства LADA Azimut в сентябре

«АвтоВАЗ» вновь подтвердил, что серийное производство нового кроссовера LADA Azimut стартует уже в сентябре текущего года. Об этом в интервью в рамках программы «Картина мира» на телеканале «Культура» сообщил президент концерна Максим Соколов.

О планируемом запуске производства модели именно в сентябре топ-менеджер рассказал в контексте разговора о дизайн-центре «АвтоВАЗа». По его словам, эта площадка в большей степени работает не в Тольятти, а в Москве.

Как отметил глава «АвтоВАЗа», именно этот дизайн-центр формирует новый облик автомобилей LADA. Его специалисты разработали и дизайн кроссовера Azimut. Модель получила высокую линию капота, 18-дюймовые диски, вертикальные объемы передней и задней частей кузова, покатую крышу и динамичный наклон заднего стекла со стойками.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» ранее сообщали, что фирменный X-стиль в LADA Azimut обрел новое прочтение, приблизившись в ходе эволюции к минималистичному дизайну электронных гаджетов. Этого удалось добиться в том числе за счет уникальной айдентики боковин – акцентированных колесных арок, разделенных на горизонтальные и вертикальные наклонные элементы.

Тем временем на заводе в Тольятти продолжается подготовка к запуску новинки в серию. Как выяснил корреспондент «Автоновостей дня», через конвейер уже прошло несколько сотен предсерийных автомобилей.

Кроме того, на предприятии провели так называемый стресс-тест: на конвейер одновременно поставили 50–60 экземпляров новой модели, чтобы отработать технологические и сборочные процессы в реальных рабочих условиях.

Ожидается, что до конца 2026 года с конвейера в Тольятти сойдет несколько тысяч товарных «Азимутов», а в 2027 году объемы вырастут до нескольких десятков тысяч машин.

В моторную гамму LADA Azimut на первом этапе войдут два атмосферных двигателя: 120-сильный объемом 1,6 литра и 135-сильный объемом 1,8 литра. В паре с ними предложат шестиступенчатую «механику» и вариатор соответственно. В перспективе линейку дополнит 150-сильный турбомотор, работающий с классическим «автоматом».