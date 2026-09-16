Пашков назвал Россию одной из трех стран-лидеров по беспилотному транспорту

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Россия входит в тройку стран по развитию автономного транспорта, сообщил первый заместитель главы Минтранса РФ Константин Пашков в кулуарах Международного фестиваля молодежи.

«Россия идет чуть-чуть впереди всей планеты, то есть, с моей точки зрения, в области цифровых сервисов в десятку стран мы точно попадаем. Также, по целому ряду направлений, особенно таких, как автономный транспорт, мы в первой тройке», – заявил Пашков в беседе с РИА Новости.

По словам замглавы Минтранса, помимо России в тройку стран по развитию автономного транспорта входят США и Китай.

«США, Китай и Россия – это сегодня законодатели мод. И здесь вопрос не в том, кто произвел чип, а вопрос в том, как это организовано и как внедрена эта технология в процесс перевозок. А мы очень уверенно идем в этом направлении», – подчеркнул Пашков.