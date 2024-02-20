В Казани на Всероссийский форум избирателей ожидают приезда главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой

Элла Памфилова

Фото: cikrf.ru

Всероссийский форум избирателей пройдет в Казани в преддверии выборов Президента Российской Федерации. Мероприятие анонсировал сегодня во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере выборной кампании и организации голосования инвалидов с Минтруда занятости и соцзащиты Татарстана председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«С 17 февраля стартовал один из самых больших проектов избирательной кампании – “ИнфоУИК”: 9,5 тысячи обходчиков пошли к избирателям на подомовой обход. Социальные работники принимают участие в информировании о предстоящей избирательной кампании, и о тех возможностях, которые мы предоставляем, в том числе о надомном голосовании. По итогам этого проекта 6 марта состоится Форум избирателей. Подтвердила свое участие в форуме и Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова», – сказал председатель ЦИК РТ.

Кондратьев также подчеркнул, что Форум избирателей – это формат работы с жителями региона, придуманный в Татарстане. С этого года форум будет носить статус всероссийского мероприятия, на котором «и эксперты, и министры ответят на вопросы избирателей в преддверии голосования».

Площадка проведения Форума избирателей, уточнили для «Татар-информа» в ЦИК РТ, пока не утверждена и будет анонсирована в ближайшее время.

Восьмые по счету выборы Президента РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).