В Татарстане реставрируют одну из старейших деревянных мечетей России

Реставрация сруба Асан-Елгинской мечети, снимок лета 2026 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В селе Асан-Елга Кукморского района Татарстана реставрируют деревянную мечеть, построенную в 1742 году. Это одна из древнейших деревянных мечетей не только в республике, но и в России. О ходе работ журналистам рассказали сегодня на пресс-туре.

«Это самый болезненный для меня вопрос. Мы сейчас прикинули: около 90% исторического материала нам пришлось заменить», – ответил председатель Комитета по охране культурного наследия Татарстана Иван Гущин на вопрос корреспондента «Татар-информа» о степени сохранности здания.

По словам руководителя профильного ведомства, в советский период мечеть пытались снести, но жители ее отстояли. В 1970 году за счет пожертвований был сделан капитальный ремонт, и молитвы в здании возобновились. Богослужения прекратились в 2010 году, когда напротив построили новую мечеть. «Здесь находиться уже было опасно, аварийный объект», – пояснил Гущин.

Глава Комитета ОКН уточнил, что после первичного обследования специалисты рассчитывали на более позитивную картину, но когда сняли обшивку, увидели аварийный деревянный материал.

«Это одна из самых древних мечетей. Важно, что республика уделяет внимание таким историческим памятникам», – отметил председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин.

Финансирование по госконтракту составляет около 60 млн рублей – этой суммы, по оценке Ивана Гущина, хватит на реставрацию. Однако на благоустройство территории, возможно, придется привлекать дополнительные средства, собранные путем пожертвований.