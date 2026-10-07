news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Культура 7 октября 2026 16:07

В Татарстане реставрируют одну из старейших деревянных мечетей России

Читайте нас в
В Татарстане реставрируют одну из старейших деревянных мечетей России
Реставрация сруба Асан-Елгинской мечети, снимок лета 2026 года
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В селе Асан-Елга Кукморского района Татарстана реставрируют деревянную мечеть, построенную в 1742 году. Это одна из древнейших деревянных мечетей не только в республике, но и в России. О ходе работ журналистам рассказали сегодня на пресс-туре.

«Это самый болезненный для меня вопрос. Мы сейчас прикинули: около 90% исторического материала нам пришлось заменить», – ответил председатель Комитета по охране культурного наследия Татарстана Иван Гущин на вопрос корреспондента «Татар-информа» о степени сохранности здания.

По словам руководителя профильного ведомства, в советский период мечеть пытались снести, но жители ее отстояли. В 1970 году за счет пожертвований был сделан капитальный ремонт, и молитвы в здании возобновились. Богослужения прекратились в 2010 году, когда напротив построили новую мечеть. «Здесь находиться уже было опасно, аварийный объект», – пояснил Гущин.

Глава Комитета ОКН уточнил, что после первичного обследования специалисты рассчитывали на более позитивную картину, но когда сняли обшивку, увидели аварийный деревянный материал.

«Это одна из самых древних мечетей. Важно, что республика уделяет внимание таким историческим памятникам», – отметил председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин.

Финансирование по госконтракту составляет около 60 млн рублей – этой суммы, по оценке Ивана Гущина, хватит на реставрацию. Однако на благоустройство территории, возможно, придется привлекать дополнительные средства, собранные путем пожертвований.

читайте также
В Татарстане отреставрируют одну из самых старых в республике деревянных мечетей
В Татарстане отреставрируют одну из самых старых в республике деревянных мечетей
В старейшей деревянной мечети Татарстана заменят более 80% конструкций
В старейшей деревянной мечети Татарстана заменят более 80% конструкций
Спустя почти три века в Сокурах реставрируют сруб Асан-Елгинской мечети
Спустя почти три века в Сокурах реставрируют сруб Асан-Елгинской мечети
#объект культурного наследия #мечеть #деревянное зодчество
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани одновременно свой брак зарегистрировали 45 пар молодоженов

В Казани одновременно свой брак зарегистрировали 45 пар молодоженов

6 октября 2026
МТС создала сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 до Казани

МТС создала сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 до Казани

6 октября 2026
Новости партнеров