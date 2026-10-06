Фото: пресс-служба Бугульминского района

В центральный водоем Бугульмы выпустили 300 мальков белого амура – зарыбление прошло в рамках экологической инициативы, соответствующей цели национального проекта «Экологическое благополучие».

Белого амура называют «травяным карпом» или «водной коровой» за особенности питания. Рыба питается высшей водной растительностью, благодаря чему помогает сдерживать зарастание водоемов.

По словам специалистов, запуск молоди позволит не только пополнить биоресурсы, но и поддержать естественный баланс водоема.

Белый амур способствует сокращению избыточной водной растительности, улучшает кислородный режим и создает благоприятные условия для других видов рыб.

Осень считается благоприятным периодом для зарыбления. В это время молодь активно питается и адаптируется к новым условиям.

Белый амур хорошо приспосабливается к водоемам и в дальнейшем выполняет функцию естественного регулятора водной растительности.