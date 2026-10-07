Алексей Песошин: Академия наук Татарстана – интеллектуальный центр республики

Академия наук Татарстана с первых дней своей работы стала интеллектуальным центром республики. Об этом, поздравляя АН РТ с 35-летним юбилеем, заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Академия с первых дней стала не просто научным учреждением, а настоящим интеллектуальным центром республики, объединившим лучшие умы Татарстана. За время работы Академия доказала свою состоятельность и востребованность. Здесь проводятся фундаментальные исследования в области математики, физики, химии, биологии, медицины, гуманитарных и общественных наук», – отметил он.

Особой гордостью являются работы в области татарского языка, литературы, истории и археологии – они формируют духовный фундамент нашего народа и сохраняют его богатейшее наследие, добавил Песошин.

«Академия наук Республики Татарстан сегодня – это современная, динамично развивающаяся научная организация, которая не просто следует за временем, а задает новые тренды», – заключил Премьер-министр.