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Общество 7 октября 2026 11:40

Алексей Песошин: Академия наук Татарстана – интеллектуальный центр республики

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Академия наук Татарстана с первых дней своей работы стала интеллектуальным центром республики. Об этом, поздравляя АН РТ с 35-летним юбилеем, заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Академия с первых дней стала не просто научным учреждением, а настоящим интеллектуальным центром республики, объединившим лучшие умы Татарстана. За время работы Академия доказала свою состоятельность и востребованность. Здесь проводятся фундаментальные исследования в области математики, физики, химии, биологии, медицины, гуманитарных и общественных наук», – отметил он.

Особой гордостью являются работы в области татарского языка, литературы, истории и археологии – они формируют духовный фундамент нашего народа и сохраняют его богатейшее наследие, добавил Песошин.

«Академия наук Республики Татарстан сегодня – это современная, динамично развивающаяся научная организация, которая не просто следует за временем, а задает новые тренды», – заключил Премьер-министр.

#Академия наук РТ #Алексей Песошин
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