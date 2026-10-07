Жительница Зеленодольска в день беременных рассказала о соцподдержке государства

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Жительница Зеленодольска Кристина, которая воспитывает троих детей и сейчас ожидает четвертого ребенка, поделилась историей своего материнства на встрече с министром труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмирой Зариповой. Встреча прошла в перинатальном центре РКБ в Казани сегодня, в день беременных.

Первый раз Кристина стала мамой в 20 лет, будучи студенткой. По ее словам, в то время соцвыплат практически не было, и семья жила в основном на зарплату мужа и помощь родственников. Сейчас, отмечает она, ситуация изменилась.

«На данный момент поддержка государства более ощутима. Это маткапитал, выплаты за ЖКХ, потому что коммунальные услуги тоже играют достаточно большую роль. Это большие выплаты для большой семьи, соответственно, если метраж квартиры большой», – сообщила Кристина.

Она также отметила, что существующие сегодня меры поддержки для студентов способствуют «формированию более здоровой обстановки».

Говоря о большой семье, Кристина призналась, что мечтала о ней всегда, однако с возрастом отношение к материнству изменилось.

«В возрасте 30–35 лет рождение ребенка становится, конечно, более осознанным. Не могу сказать, что дети, рожденные в 20 лет, что-то недополучили или они как-то менее любимы – конечно, нет. Здесь появляется осознание, наверное, другое», – поделилась она.

Сейчас Кристине 37 лет. Она воспитывает трех детей и готовится к рождению четвертого ребенка.

С пациентками перинатального центра РКБ в Казани сегодня встретилась министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она рассказала будущим мамам о мерах соцподдержки и росте числа многодетных в Татарстане.