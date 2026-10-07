Конноспортивный комплекс в Мирном планируют использовать во время Игр кочевников

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Строящийся конноспортивный комплекс в казанском поселке Мирный предполагается использовать при организации Всемирных игр кочевников, которые столица Татарстана примет в 2028 году. Об этом рассказал глава города Ильсур Метшин в ходе посещения спортобъекта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Метшин уточнил, что речь идет в том числе о размещении гостевых лошадей. На данный момент первая очередь комплекса, который возводится на улице Новосельская, готова на 85%.

Первый этап работ предусматривает возведение манежа для иппотерапии площадью около 3 тыс. кв. метров и двух примыкающих к нему конюшен на 60 лошадей, а также необходимой инфраструктуры, помещений для хранения кормов и инвентаря. Помимо собственно манежа, здание включает раздевалки, душевые, адаптированные санузлы и кабинеты для специалистов. Оно спроектировано с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья: внутри нет ступеней, а маршруты от раздевалок до манежа обеспечивают беспрепятственный доступ.

В рамках реализации первого этапа проекта запланировано оснащение комплекса передовым оборудованием для ухода за лошадьми. Здесь появятся моечная зона, специализированные места для ковки, кормовой цех с оборудованием для подготовки сена и солярий, где животные будут сушиться после мойки.

Покрытие в тренировочной зоне на манеже будет профессиональным с автоматизированной системой «прилив-отлив», что позволит поддерживать оптимальную влажность грунта, предотвращая его уплотнение и деформацию. В частности, ровная и упругая поверхность снизит нагрузку на суставы лошадей.

Для денников в свою очередь выбрали цельное амортизирующее водонепроницаемое покрытие пола и стен, которое минимизирует риск травм для животных. Там уже залит пол, установлены окна и стойловые ворота, в отдельных помещениях уложена плитка, а также смонтированы первые кормушки и поилки.

Ильсур Метшин раскрыл планы властей города: новый комплекс должен стать не только спортивной базой, но и точкой притяжения для туристов. «Мы ставим перед собой задачу вырасти до 7 млн туристов, для этого нужны новые магниты. <...> Близость к Матюшинскому лесу позволяет обустроить прогулочные трассы разной протяженности, что выведет туристическую отрасль города на качественно новый уровень», – детализировал он.

Вторая очередь строительства предполагает возведение крытого двухэтажного манежа площадью почти 5 тыс. кв. метров – многофункциональной площадки для тренировок и проведения состязаний по конкуру и другим конным дисциплинам. На территории также появятся три специализированных тренажера для лошадей, разминочная площадка и современный визит-центр для гостей комплекса.

«Манеж – это центральное звено проекта. С его вводом в эксплуатацию мы сможем принимать турниры регионального, окружного и всероссийского уровней. Если нам удастся реализовать задуманное в полном объеме, мы станем одной из ведущих конноспортивных баз в стране», – объяснил директор конноспортивного комплекса Ильнур Гафиятов.

По оценке начальника Управления капитального строительства и реконструкции Казани Марата Самигулина, при проектировании удалось найти баланс между архитектурной эстетикой и прикладной функциональностью. В итоге комплекс должен обеспечить удобство эксплуатации как для персонала и посетителей, так и для самих животных.

В конце 2024 года строительство конноспортивного комплекса в Мирном оценивалось почти в 892 млн рублей (необходимые средства должен был выделить бюджет столицы РТ). Согласно тогдашним планам, комплекс должен был включать манеж иппотерапии, зернохранилище, сенохранилище. Изначально проект предполагалось воплотить в жизнь к ноябрю 2025 года, при этом одобрение госэкспертизы было получено в декабре 2025-го.

Конноспортивный клуб в поселке Мирный отсчитывает свою историю с 2007 года. Сегодня на территории площадью более 26 гектаров находятся конюшни, котельная, овощехранилище и современный иппоцентр. В хозяйстве содержатся 64 лошади разных пород; развиваются пять ключевых направлений – конкур, выездка, троеборье, джигитовка и ипповенция. Ежедневно комплекс принимает от 100 до 120 посетителей, среди которых есть как профессиональные спортсмены, так и любители, просто хотящие пообщаться с животными.

Подробнее о предстоящих Всемирных играх кочевников в Казани можно прочитать в материале «Татар-информа».