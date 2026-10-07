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Общество 7 октября 2026 15:19

Рейсы из Казани в Сухум с 26 октября будут выполнять дважды в неделю

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Рейсы из Казани в Сухум с 26 октября будут выполнять дважды в неделю
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Российская авиакомпания Nordwind дополнила осенне-зимнее расписание аэропорта «Казань» рейсами в Сухум. Полеты по маршруту Казань – Сухум будут выполняться с 26 октября по понедельникам и пятницам, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Время в пути из Казани в Сухум составит 2 часа 40 минут, в обратном направлении – 2 часа 35 минут. Рейсы запланированы на самолетах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров и Airbus A321 на 220 мест.

Перелеты будут выполнять Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар». Пассажирам также доступны рейсы из Санкт-Петербурга, Красноярска, Барнаула и Сургута в Сухум с пересадкой в аэропорту «Казань».

Для граждан России въезд в Абхазию безвизовый. Пересечь границу можно по внутреннему или заграничному паспорту гражданина РФ. Для детей до 14 лет также подойдет свидетельство о рождении с указанием гражданства России.

#Абхазия #прямой авиарейс #авиарейсы #Казанский аэропорт #аэропорт Казань #международный аэропорт казань
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