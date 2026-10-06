Регистрация на форум #МЫВМЕСТЕ-2026 стартовала в России

Регистрация на шестой Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ открылась в России. Мероприятие пройдет со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Тема форума в этом году – «Код изменений. Сила нашего воздействия». Ожидается, что его участниками станут около 10 тыс. представителей некоммерческого сектора, добровольческого и бизнес-сообщества из России и других стран. Регистрация открыта на сайте форум.мывместе.рф.

«Приглашаю всех заинтересованных к участию! Вместе мы определим дальнейший вектор развития добровольческого движения и отметим проекты, которые вносят существенный вклад в выполнение задач, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Участники обсудят развитие добровольчества и культуры взаимопомощи, влияние волонтерства на общество, поддержку участников СВО и их семей. Также на форуме подведут итоги Года единства народов России и представят российские социальные проекты.

Ключевым событием станет церемония вручения международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая состоится 3 декабря. В шестом сезоне премии приняли участие 60,6 тыс. проектов и инициатив из 155 стран. В финал вышли 99 участников – 81 в национальном и 18 в международном треках.

До 15 октября включительно продолжается народное голосование за финалистов национального трека в мессенджере «Макс». Проголосовать за участников международного трека впервые можно на специальной платформе.