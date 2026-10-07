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СВО 7 октября 2026 08:38

ВС РФ поразили предприятия, производившие на Украине ракеты «Фламинго» и дроны

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Массированный удар высокоточным оружием, беспилотными летательными аппаратами произвели Вооруженные Силы России по предприятиям вражеского ВПК. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и дронов большой и средней дальности.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морские суда, задействованные в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.

#минобороны рф #СВО #вооруженные силы россии
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