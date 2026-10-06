Мошенники предлагают подросткам стать фиктивными директорами фирм

Мошенники вовлекают подростков в схемы с номинальными директорами фирм — лицами, которые числятся руководителями фирм только на бумаге. Чтобы не попасться на удочку аферистов, родителям необходимо проявить бдительность и следовать простым советам.

Если ребенку предлагают быстрый заработок или роль учредителя/руководителя за вознаграждение, объясните ему, что это ловушка мошенников. Кроме того, желательно использовать инструменты родительского контроля и зарегистрировать ребенка в личном кабинете налогоплательщика. Там отражается информация об открытых счетах, статусе самозанятого или ИП, а также об участии в юридических лицах.

Если вы обнаружили, что на ваше имя или имя ребенка зарегистрирована неизвестная организация, действуйте незамедлительно:

1. Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях.

2. Направьте в регистрирующий орган заявление о недостоверности сведений о себе по форме № Р34001 (утверждена приказом ФНС России от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@). Это позволит пресечь возможное использование фирмы в противоправных схемах.

Также вы можете подать возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений или внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Данное возражение подается по форме № Р38001 в Межрайонную ИФНС России № 18 по Республике Татарстан (также утверждена приказом ФНС от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@). Это предотвратит использование ваших персональных данных для создания фирм-однодневок без вашего ведома.

Помните, что закон не делает различий между номинальными и реальными руководителями. Согласившись на эту роль, человек несет полную административную, налоговую, уголовную и субсидиарную ответственность за все нарушения компании. Мошенники часто предлагают молодежи «легкий заработок» за участие в фирме, умалчивая о серьезных последствиях, включая лишение свободы на срок до трех лет. Только в прошлом году налоговые органы Татарстана направили в правоохранительные структуры более сотни материалов по таким фактам, что привело к реальным обвинительным приговорам.