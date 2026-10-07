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Происшествия 7 октября 2026 14:28

Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление фейков об СВО

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Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram за неудаление недостоверной информации об СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Суд постановил признать виновной компанию Telegram за неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей», – рассказал источник.

Мессенджер штрафовали за нарушение законов РФ и ранее. Сумма долга уже превысила 40 млн рублей.

#штраф #telegram
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