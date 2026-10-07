Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление фейков об СВО

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram за неудаление недостоверной информации об СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Суд постановил признать виновной компанию Telegram за неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 миллиона рублей», – рассказал источник.

Мессенджер штрафовали за нарушение законов РФ и ранее. Сумма долга уже превысила 40 млн рублей.