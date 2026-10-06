Наследие Менделеева станет основой нового проекта в Менделеевске

Фото: пресс-служба Менделеевского района

Междисциплинарный проект «НАУЧПРОМ им. Менделеева», объединяющий историю российской науки, индустриальный туризм и современный промышленный потенциал Камского инновационного кластера, представят в Менделеевске в рамках детского книжного краеведческого фестиваля «Мы и Менделеевск».

Фестиваль пройдет 10 и 11 октября и в этом году состоится в городе уже в четвертый раз. Одним из центральных событий обновленной программы станет презентация нового научно-производственного проекта, который вырос из исследования истории Менделеевска и его промышленного наследия.

Менделеевск называют одним из центров становления российской химической промышленности. В конце XIX века здесь, в бывшей Бондюге, развивалось производство предпринимателей Ушковых. В 1893 году предприятие посетил Дмитрий Менделеев. Ученый сотрудничал с промышленником Петром Ушковым, в том числе участвовал в развитии наукоемкого производства и работе над пироколлодием – одним из вариантов российского бездымного пороха.

История этой поездки подробно восстановлена в книге «Из Бондюги в Менделеевск. Ушков, Менделеев и пироколлодий», изданной в 2026 году при поддержке химического комплекса «Аммоний» и администрации Менделеевского района.

«Книга стала первым этапом в увековечивании этой удивительной дружбы между ученым и промышленником Ушковым. Она рассказывает, как их сотрудничество повлияло на развитие города, района и всей химической промышленности страны. Мы уже презентовали ее в Казани и Москве, теперь книга продолжает жить в новых проектах», – отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

Издание также стало первым путеводителем по Федеральному менделеевскому маршруту, ориентированному на развитие научного и индустриального туризма. На его основе сформировали концепцию «НАУЧПРОМа».

Проект предусматривает создание серии музейных выставок, исследовательскую и просветительскую программы, а также путешествующего визит-центра. Он будет рассказывать об истории становления и развития наукоемкой промышленности в России и мире.

Местом запуска проекта выбран Менделеевск. Именно здесь почти 150 лет назад при участии предпринимателей Ушковых, Дмитрия Менделеева и других ученых формировалось крупное наукоемкое производство, ставшее одним из предшественников современной промышленности города и предприятий Камского инновационного кластера.

«Нам важно, что во всех проектах, которые поддерживает “Аммоний”, мы выходим за рамки привычных событий. Книжный фестиваль – это не только ярмарка и встречи с писателями. Это краеведение, история района и промышленности, которая раскрывается через судьбы и истории людей», – рассказал генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.