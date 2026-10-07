Эксперт Антонова: ИИ не сможет полностью заменить профессиональных переводчиков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Искусственный интеллект способен автоматизировать рутинные задачи, однако при работе со сложными текстами и переговорами по-прежнему требуется специалист. Об этом заявила директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода РГПУ им. А. И. Герцена Анжелика Антонова.

По ее словам, машинные системы хорошо справляются с бытовыми ситуациями, где достаточно базового понимания контекста, а возможные ошибки не несут серьезных последствий. При работе с профессиональными документами специалист должен учитывать нюансы и проверять готовый материал.

«Роль специалиста действительно меняется. Переводчик в большей степени становится редактором и стражем искусственного интеллекта, чтобы исключить ситуации, опасные для жизни. Но базовые навыки никуда не деваются. Именно их должен осваивать будущий профессионал», – отметила Антонова.

Эксперт считает, что основную опасность при использовании нейросетей представляет не столько несовершенство самих программ, сколько человеческая самонадеянность, некомпетентность и небрежность. Ошибка автоматической системы может привести к срыву сделки из-за неправильного понимания информации или создать угрозу здоровью пациента. При этом профессионал учитывает риск системных галлюцинаций нейросетей.

«Машинный интеллект способен подобрать лексические и синтаксические ключи, но конечное решение остается за человеком. В ходе сложных переговоров лингвист выступает как культурный медиатор. Он точно выбирает форму обращения и формулировки вопросов. Кроме того, если речь идет о секретных данных, то сотрудника можно попросить подписать соглашение о неразглашении, а вот нейросеть – нельзя», – заключила директор Высшей школы перевода.