Парламент Татарстана рассмотрит законопроект о запрете вейпов

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня один из авторов законопроекта об установлении на территории Татарстана запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов разъяснил суть проекта закона о пятилетнем запрете в республике розничной продажи вейпов. Введение запрета предлагается в соответствии с новым федеральным законом, который дал регионам такое право. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

По словам Рягата Хусаинова, инициатива законопроекта связана с необходимостью снизить доступность никотинсодержащей продукции, прежде всего для молодежи. Запрет не распространяется на розничную продажу изделий с нагреваемым табаком и иной табачной продукции, не относящейся к электронным системам доставки никотина и жидкостям для них.

«Мы сегодня опираемся на показания наших медиков, которые говорят о том, что вейпы действительно наносят колоссальный ущерб здоровью нашей молодежи, подрастающему поколению, именно поэтому мы принимаем в республике решение о запрете их розничной продажи», – подчеркнул председатель Комитета Государственного Совета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

В настоящее время текст законопроекта изучается парламентариями. Во вторник, 13 октября, он будет обсужден на заседании профильного комитета и подготовлен для рассмотрения в первом чтении на заседании парламента.

В случае вступления закона в силу ограничения введут с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года, что обеспечит необходимый переходный период для информирования участников рынка и потребителей.

«Мы сделали анализ, провели опрос и получили большую поддержку данного закона. Чтобы защитить бизнес, ограничения введутся с 1 марта 2027 года. К этому сроку у предпринимателей будет время реализовать остатки закупленной продукции и перепрофилировать свои торговые точки на другие виды продукции», – отметил Рягат Хусаинов.

Согласно данным ВЦИОМ, опыт курения имеет 62% совершеннолетних россиян, доля пользователей вейпов составляет 9%. Основная аудитория электронных сигарет – жители крупных городов.