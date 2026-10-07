Татарстан направляет контрактников во все воинские части России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту Виктор Никитин.

«Татарстан не ограничивается каким-то определенным направлением, контрактники убывают во всевозможные войсковые соединения и части по всей России. Мы – один из немногих регионов, который может такое себе позволить», – рассказал он.

При заключении контракта в Татарстане военнослужащий получит до 2,9 млн рублей. Из этой суммы большую часть – 2,5 млн рублей, контрактникам выплачивает республика. Остальные 400 тысяч рублей – единовременная выплата от Министерства обороны России. Стоит отметить, что дополнительные выплаты за подписание контракта могут выплачивать отдельные предприятия или вузы, поэтому сумма может измениться в большую сторону.

Отдельно Виктор Никитин рассказал о том, как кандидатам из других регионов помогают добраться в республику для подписания контракта.

«Каждого кандидата встречают в аэропорту, на железнодорожном вокзале или автостанции, размещают, обеспечивают трехразовым теплым питанием и помогают с быстрым прохождением медицинского освидетельствования. Всех их сопровождают, провожают до поезда, самолета или автобуса, после чего все направляются в войсковые части. Все, кто у нас заключил контракт, с нами на связи», – подчеркнул офицер пункта отбора.