В Казани у алиментщика, задолжавшего ребенку 3 млн, забрали Toyota RAV4

Арест автомобиля Toyota RAV4

Фото-скриншот: © ГУФССП РФ по РТ

В Казани судебные приставы арестовали автомобиль Toyota RAV4, принадлежащий должнику – его долг по алиментам составляет три миллиона рублей. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.

Мужчина долгое время не исполнял свои обязательства, а установить его местонахождение не удавалось. Приставы выяснили, что должнику принадлежит иномарка и объявили ее в исполнительный розыск. Автомобиль обнаружили возле дома по адресу владельца, его самого на месте не оказалось. Машину с помощью эвакуатора доставили на штрафстоянку.

Если автовладелец не погасит долг в кратчайшие сроки, легковушку реализуют на торгах.