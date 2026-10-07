В Казани у алиментщика, задолжавшего ребенку 3 млн, забрали Toyota RAV4
Арест автомобиля Toyota RAV4
В Казани судебные приставы арестовали автомобиль Toyota RAV4, принадлежащий должнику – его долг по алиментам составляет три миллиона рублей. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.
Мужчина долгое время не исполнял свои обязательства, а установить его местонахождение не удавалось. Приставы выяснили, что должнику принадлежит иномарка и объявили ее в исполнительный розыск. Автомобиль обнаружили возле дома по адресу владельца, его самого на месте не оказалось. Машину с помощью эвакуатора доставили на штрафстоянку.
Если автовладелец не погасит долг в кратчайшие сроки, легковушку реализуют на торгах.