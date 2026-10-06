Сто лет мужества и служения: как ДОСААФ в Татарстане встречает вековой юбилей

Сегодня татарстанский ДОСААФ – это 24 районные организации, 11 автошкол, спортивно-технические клубы и авиацентр. Они готовят водителей и военно-учетных специалистов, воспитывают парашютистов и пилотов, ведут уроки мужества и помогают участникам СВО и их семьям. О том, чем живет организация, накануне столетия узнал «Татар-информ».





«Одна из главных задач – помощь участникам СВО»

В начале 2027 года ДОСААФ России исполнится 100 лет. Для страны и республики это не просто дата в календаре, а тысячи поднятых в небо курсантов, сотни тысяч подготовленных специалистов, десятки фронтовых конвоев и поколения людей, для которых слова «Родина», «долг» и «товарищ» никогда не были пустым звуком.

В Татарстане региональное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту встречает вековой юбилей в ежедневной работе – собирает очередной гуманитарный груз для фронта. Помощь военнослужащим в зоне СВО – это одна из главных задач организации. Работа по поддержке бойцов началась еще в начале спецоперации – первые отправки гуманитарной помощи были уже в начале 2022 года, с тех пор эта деятельность ведется на постоянной основе.

До конца месяца из Татарстана должен отправиться 33-й конвой ДОСААФ с помощью для военнослужащих. В кузовах грузовых автомобилей будут генераторы и инструменты, маскировочные сети, медикаменты, одежда и продукты – всё, о чем просили бойцы.

Фото: © предоставлено ДОСААФ РТ

Помощь от татарстанского отделения ДОСААФ получают пять именных подразделений, сформированных в республике: «Алга», «Тимер», «Батыр», танковый батальон имени Героя России Дамира Исламова и артиллерийское подразделение имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. В грузах нет случайных вещей – их собирают по заявкам воинских частей. В каждом конвое – от трех до шести грузовых автомобилей.

Нужды военнослужащих выясняют через письма-обращения, которые поступают в адрес Раиса Татарстана. Эти обращения и запросы далее перенаправляются в ДОСААФ РТ для обработки и организации конкретной помощи. Это позволяет адресно закрывать наиболее актуальные нужды на передовой.

Путь каждого груза начинается задолго до того, как колонна выходит на дорогу. ДОСААФ принимает заявку, ищет поставщиков, заключает договоры и закупает необходимое. Затем сотрудники проверяют количество, комплектность и техническое состояние вещей, бережно хранят их и собирают отдельные комплекты для каждого подразделения. После этого подбирают транспорт, проводят погрузку, оформляют документы и сопровождают колонну до места назначения. Работа заканчивается только тогда, когда груз передан бойцам.

Фото: © предоставлено ДОСААФ РТ

В этих рейсах вековая история ДОСААФ становится сегодняшней реальностью. Организация, которая когда-то готовила фронтовой резерв, сегодня обеспечивает тех, кто выполняет боевые задачи. За сухим словом «конвой» стоят часы подготовки, ответственность за каждый комплект и понимание, что все отправленное должно дойти до получателя.

Обратная связь от военнослужащих поступает в виде благодарностей, фотографий и коротких сообщений о получении грузов. Эти отклики помогают корректировать состав следующих отправок и делать помощь более эффективной.

Стоит отметить, что с августа 2024 года по апрель 2025-го подготовку на базе ДОСААФ Татарстана прошли 720 контрактников в составе 28 групп. Программу создавали и проводили при участии ветеранов СВО – людей, которые знают цену ошибке и понимают, какие навыки необходимы в реальной обстановке. Курсанты проходили огневую и тактико-специальную подготовку, изучали тактическую медицину и управление беспилотниками. Они занимались в тире, учились ориентироваться на местности, пользоваться средствами связи и оказывать первую помощь в полевых условиях.

Фото: © «Татар-информ»

Параллельно ДОСААФ продолжает многолетнюю подготовку специалистов для ВС РФ по военно-учетным специальностям. Только с 2024 по 2025 год было подготовлено больше тысячи специалистов, из них 969 – это водители категории «С», а за пять лет были подготовлены 4,5 тысячи человек.

«Служба заканчивается, а ответственность перед человеком – нет»

На начало третьего квартала 2026 года помощь ДОСААФ получили 76 участников СВО и 152 члена их семей. Некоторым из них, например, требовалось обучение, другим – помощь с поездкой в больницу, доставкой стройматериалов или восстановление утраченных документов.

Фото: © предоставлено ДОСААФ РТ

Особое значение имеет программа обучения вождению автомобилей с ручным управлением. На такие занятия участников СВО направляет фонд «Защитники Отечества». В прошлом году обучение прошли 39 человек, в этом еще 33. Для человека, пережившего ранение, возможность снова самостоятельно управлять машиной означает гораздо больше, чем простое получение водительского удостоверения. Это возвращает ему свободу движения, уверенность и привычную ответственность за собственную жизнь.

ДОСААФ рассматривает помощь ветеранам и их семьям как долгосрочную работу. Она должна помочь человеку освоить новую специальность, вернуться к мирной жизни и сохранить связь с товарищами и организацией, которая была рядом во время подготовки и службы.

Фото: © предоставлено ДОСААФ РТ

Помощь маме участника СВО в поездке в больницу, поддержка его супруги, доставка дров и решение других бытовых вопросов – это не просто проявление социальной ответственности. Это создание надежного тыла – боец может быть полностью уверен, что его близкие не останутся один на один с трудностями, им помогут, их поддержат.

Участник СВО выполняет задачу государственной важности. Его внимание, силы и воля должны быть полностью сосредоточены на выполнении поставленной задачи. Он не должен разрываться между фронтом и тревогой за гражданские, бытовые моменты: хватит ли у мамы сил дойти до поликлиники, справится ли супруга с домашними делами, будет ли в доме тепло зимой.

Когда организация, общество, государство берут на себя эти тыловые заботы, они делают нечто большее, чем просто оказывают материальную помощь. Они создают условия, при которых боец может быть спокоен за своих родных. Эта уверенность становится частью его внутренней опоры, позволяет ему выполнять свой долг с полной отдачей, не оглядываясь назад.

Фото: © предоставлено ДОСААФ РТ

«Оборонное общество внесло свой вклад в Победу – знаниями, дисциплиной и людьми»

История ДОСААФ в Татарстане началась 10 февраля 1927 года, когда был создан республиканский ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Это было время стремительного развития авиации, связи и автомобильной техники. Стране требовался большой подготовленный резерв из граждан, которые еще до призыва знали бы основы военного дела, умели обращаться с техникой и были бы готовы действовать в чрезвычайной обстановке.

Уже в 1930–1931 годах в республике заработали военно-учебные пункты. На занятиях осваивали навыки, которые вскоре стали жизненно необходимыми. Когда началась Великая Отечественная война, ОСОАВИАХИМ ТАССР превратился в один из важнейших центров подготовки резерва. За 1941–1945 годы военное обучение здесь прошли более 163 тысяч человек по 36 специальностям. Армия получала летчиков, парашютистов, связистов, снайперов, пулеметчиков, водителей, мотористов и санитарных специалистов.

Подготовленные в Татарстане специалисты укрепляли фронт, обеспечивали связь и движение воинских частей, спасали раненых. Так оборонное общество внесло свой вклад в Победу – знаниями, дисциплиной и людьми, готовыми служить стране. После войны эта система продолжила готовить специалистов для Вооруженных Сил и гражданских отраслей.

Фото: © предоставлено ДОСААФ РТ

Сегодня в структуру ДОСААФ Татарстана входят 17 местных организаций, 6 автомобильных школ, 2 технических школы и 2 спортивных клуба: авиационный – АНО ДПО «ЦАК РТ ДОСААФ России» – это Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России, а также спортивно-технический – ПОУ СТК «Центр» ДОСААФ РТ. Здесь готовят граждан по военно-учетным специальностям, обучают техническим профессиям, развивают авиационные и технические виды спорта. Но одна из важнейших задач – разговор с молодежью о долге, памяти и ответственности.

Уроки мужества, встречи с ветеранами, соревнования и практические занятия дают подросткам возможность увидеть историю не только в учебнике. На авиационном празднике «Я выбираю небо» эта работа говорит с молодежью языком полета и личной мечты. Только за прошлый год организации ДОСААФ Татарстана провели более 600 патриотических и спортивных мероприятий, а их участниками стали около 8 тысяч человек.

Фото: © предоставлено ДОСААФ РТ

Этот год в организации ознаменовался запуском юбилейной акции «100 шагов к юбилею». Ее началом стала лыжная гонка среди сотрудников в поселке Джалиль, где на старт вышли более 100 человек. В календаре ДОСААФ также остаются «Автомногоборье-2026», «Зарница 2.0», конкурс рисунков к столетию, соревнования по картингу, «Старты поколений» и стрельба на призы Героя Советского Союза Кузнецова. Ежегодно проводятся мероприятия ко Дню Победы и Дню памяти и скорби, возложение цветов к Вечному огню. Занятия во всех автошколах начинаются с Уроков мужества, перед курсантами выступают участники СВО и ветераны военных конфликтов.

Отдельное внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей: они становятся почетными гостями и спикерами на уроках мужества, для их детей проводятся новогодняя елка и специальные мероприятия в День защиты детей. Уроки мужества регулярно идут во всех организациях ДОСААФ республики – на начало сентября их участниками стали более 2 тысяч человек. Это важная часть работы по сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.

Фото: © предоставлено ДОСААФ РТ

«Мужество проявляется в решающий момент, но готовность к этому моменту воспитывается годами»

Сегодня в структуре ДОСААФ Татарстана в том числе находятся четыре спортивно-технических клуба: авиационный – Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России и спортивно-технический – СТК «Центр» ДОСААФ РТ. Здесь развивают авиационные и технические виды спорта.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центральный аэроклуб ведет подготовку по трем авиационным направлениям: самолетный спорт на Як-52, планерный спорт на «Бланике» и парашютный спорт. Здесь готовят спортсменов-летчиков, планеристов, парашютистов и допризывную молодежь для Воздушно-десантных войск. Обучение доступно школьникам 9–11 классов и взрослым курсантам.

СТК «Центр» развивает военно-прикладные и технические виды спорта, стрельбу из различных видов оружия. Таким образом, структура ДОСААФ Татарстана охватывает полный цикл подготовки: от школьного возраста до призывного контингента, от гражданских технических профессий до военно-учетных специальностей и спортивных достижений.

Михаил Девятаев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Именно из этой системы вышел один из самых известных людей в истории татарстанского оборонного общества – Михаил Петрович Девятаев. Путевку в небо будущему Герою Советского Союза дал Казанский аэроклуб. 8 февраля 1945 года Девятаев вместе с группой советских военнопленных совершил невозможное: захватил немецкий самолет и вырвался из плена.

Его подвиг стал частью истории всей страны, но для Татарстана в нем есть особый смысл. До легендарного побега были учебные полеты, работа с техникой и школа характера. Именно поэтому имя Девятаева и сегодня звучит на уроках мужества ДОСААФ. Оно говорит молодым людям простую и важную вещь: мужество проявляется в решающий момент, но готовность к этому моменту воспитывается годами.

Сергей Старостин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Значение ДОСААФ для Татарстана сегодня – в его практическом вкладе в подготовку кадров, воспитание молодежи, развитие технического потенциала республики, поддержке участников СВО и укреплении гражданской солидарности», – отметил председатель правления ДОСААФ РТ Сергей Старостин.

10 февраля 2027 года Татарстан будет отмечать не просто вековую дату. Столетие ДОСААФ станет днем памяти и благодарности тем, кто стоял у истоков оборонного общества, создавал аэроклубы и учебные пункты, готовил резерв для фронта и приближал Победу. Сегодня их дело продолжается в новых поколениях.