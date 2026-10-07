Эксперты выяснили, какие навыки позволяют больше зарабатывать в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работодатели в Казани готовы предлагать более высокие зарплаты соискателям с дополнительными специализированными навыками. Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ru, проведенного на основе более 116,8 тыс. вакансий, размещенных в Казани с начала 2026 года. Результаты исследования имеются в распоряжении «Татар-информа».

В числе наиболее востребованных профессий в городе – менеджер по продажам, продавец-консультант, бухгалтер, повар и кондитер, водитель и экспедитор, курьер, врач, упаковщик и комплектовщик, администратор, учитель и преподаватель.

Сильнее всего дополнительные навыки влияют на зарплатные предложения для водителей и экспедиторов. При наличии навыков международных перевозок медианная предлагаемая зарплата составляет 235 тыс. рублей – на 133% выше показателя для специалистов в целом. Навыки перевозки опасных грузов повышают предложение до 210 тыс. рублей, водительское удостоверение категории ВСЕ – до 210,6 тыс. рублей.

У бухгалтеров медианная предлагаемая зарплата составляет 80 тыс. рублей. При наличии навыков руководства коллективом или работы с «КонсультантПлюс» она увеличивается на 88% – до 150 тыс. рублей. Владение навыками бюджетирования повышает показатель на 83% – до 146,3 тыс. рублей.

Для поваров, пекарей и кондитеров медианная зарплата составляет 70,5 тыс. рублей. Организационные навыки увеличивают предложение до 130 тыс. рублей, руководство коллективом – до 138 тыс., обучение персонала – до 110 тыс. рублей.

У врачей медианная предлагаемая зарплата составляет 117,1 тыс. рублей. Навык проведения ультразвуковых исследований повышает ее на 51% – до 175 тыс. рублей. У менеджеров по продажам и работе с клиентами показатель составляет 109,9 тыс. рублей, а навыки работы с различными инструментами инвестирования увеличивают предложение до 150 тыс. рублей.

«Данные с начала 2026 года показывают, что работодатели готовы предлагать более высокие зарплаты соискателям, обладающим более прикладными и специализированными навыками. <...> Работодатели готовы платить существенно больше там, где навык напрямую влияет на выручку, управление затратами или безопасность», – отмечает директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.