Казанца, зарезавшего престарелого отца, заключили под стражу

44-летний житель Казани задержан по подозрению в жестоком убийстве своего престарелого отца. Об этом сообщает татарстанское управление следкома.

По данным следствия, преступление произошло 4 октября 2026 года в квартире одного из домов по улице Патриса Лумумбы. Между отцом и сыном вспыхнула ссора, в пылу которой младший из оппонентов ударил старшего кухонным ножом в плечо и шею. От ранений пожилой мужчина скончался.

Подозреваемый арестован, расследование продолжается.