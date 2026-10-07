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Происшествия 7 октября 2026 11:33

Казанца, зарезавшего престарелого отца, заключили под стражу

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44-летний житель Казани задержан по подозрению в жестоком убийстве своего престарелого отца. Об этом сообщает татарстанское управление следкома.

По данным следствия, преступление произошло 4 октября 2026 года в квартире одного из домов по улице Патриса Лумумбы. Между отцом и сыном вспыхнула ссора, в пылу которой младший из оппонентов ударил старшего кухонным ножом в плечо и шею. От ранений пожилой мужчина скончался.

Подозреваемый арестован, расследование продолжается.

#зарезал мужчину #Убийство #СУ СКР по РТ
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