В Свияжске в этом году начнется реставрация Троицкой церкви 1551 года постройки

Фото: tatmitropolia.ru

В этом году в Свияжске начнется реставрация Троицкой церкви, построенной в 1551 году. Это единственный в Поволжье памятник русского деревянного зодчества XVI века. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Это уникальная древнейшая церковь, она нуждается в капитальном ремонте. Этот объект требует повышенного научного реставрационного внимания», – заявил Гущин.

Троицкая церковь была заложена 16 мая 1551 года и построена из заранее заготовленных срубов без единого гвоздя. По легенде, здесь молился Иван Грозный перед последним походом на Казань в 1552 году.

Здание состоит из двух основных срубов: четверика храма и прямоугольного объема трапезной, апсида пятигранная. За свою историю церковь неоднократно перестраивалась. Интерьер сохранился без изменений, его дополняет тябловый четырехъярусный резной иконостас XVII–XVIII веков. Сейчас в церкви представлены копии икон, подлинники хранятся в Музее изобразительных искусств Татарстана.

В 2010–2011 годах в церкви уже проводились ремонтно-реставрационные работы, тогда храму вернули первоначальный облик. С 1 мая 2026 года церковь открыта для посещения ежедневно с 10:00 до 17:00.

Троицкая церковь является объектом культурного наследия федерального значения и частью Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря.