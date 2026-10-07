Фильм о священнике из Казани занял первое место на международном фестивале

Документальный фильм «Но мы остаемся здесь» стал победителем специальной программы «Вечные ценности: фильмы духовного осмысления» XXXVII международного фестиваля документального кино «Россия». Церемония награждения состоялась в Екатеринбурге в Доме кино.

Картина посвящена выпускнику Казанской духовной академии епископу Феофану Еланскому, его жизни и духовному пути. Первым местом служения владыки стал храм в селе Державино, затем он служил в казанском Иоанно-Предтеченском монастыре. В 1930-х годах был рукоположен во епископа Красноярского. В годы гонений на Русскую православную церковь он трижды был арестован и в конечном итоге был отправлен в ссылку и расстрелян в 1937 году в Красноярском крае.

Фильм создан Спасо-Евдокиевским приходом города Казани при поддержке Фонда президентских грантов, при участии Информационного отдела Казанской епархии и проекта «Куда ведут ручьи».

История создания фильма началась с исследования казанских православных активистов, которые восстанавливали храм в селе Державино Лаишевского района. Во время работ были найдены метрические книги, благодаря которым удалось узнать, что именно в этой церкви начинал свой путь будущий епископ. Собирая информацию о владыке Феофане, исследователи отправились Соловки, Елабугу, Киров, Рязанскую область, Красноярск и Алтай, где когда-то служил и находился епископ. Им удалось собрать огромное количество документов и исторических предметов, которые при жизни принадлежали епископу. Все они были представлены на выставке.

Награду принял руководитель проекта «Куда ведут ручьи», член продюсерской команды фильма Владислав Ларкин. Ему была вручена особая статуэтка с изображением святой великомученицы Екатерины. Фильм «Но мы остаемся здесь» обошел 19 других картин, которые претендовали на победное место в номинации.