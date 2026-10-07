На «Госуслугах» в этом году появится «зеленая кнопка» для снятия ограничений

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В этом году на «Госуслугах» появится «зеленая кнопка» для отмены ограничений, связанных с защитой от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

На прошлой неделе он сообщил агентству о разработке «красной кнопки», замораживающей значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов.

По словам вице-премьера, параллельно на «Госуслугах» заработает и «зеленая кнопка». Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Сервис также появится в этом году.

Правительство ведет активную работу для защиты граждан от телефонных и онлайн-мошенников.

В конце сентября Минцифры опубликовало для общественного обсуждения уже третий пакет мер по борьбе со злоумышленниками. В него вошли почти 20 инициатив, в том числе создание единой «Платформы согласий» на «Госуслугах», введение запрета на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение только через прямых дилеров, осуществление СМС-рассылок только через поставщиков услуг связи и другие.