Раис РТ: Финансирование науки в Татарстане за 5 лет выросло втрое

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что за последние пять лет объем финансирования исследований и разработок в республике вырос втрое. Об этом он заявил на встрече с участниками мероприятий, посвященных 35-летию Академии наук Татарстана, в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Во встрече приняли участие представители региональных, федеральных и зарубежных научных сообществ, в том числе из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии.

Минниханов отметил, что Академия наук Татарстана стала ключевым звеном в системе государственного управления региональным научно-технологическим развитием. По его словам, за годы работы она сформировала репутацию центра ответственности за разработку и реализацию республиканской научно-технической политики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вузы Татарстана сегодня широко представлены в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». На их базе также работают передовые инженерные школы, которые способствуют подготовке новых кадров.

«За последние годы Академии удалось добиться существенного прогресса в совершенствовании существующих и внедрении новых механизмов государственной поддержки ученых. Среди них – проекты создания инженерных школ регионального уровня, конкурс фундаментальных и прикладных работ, уникальные программы улучшения жилищных условий молодых ученых», – рассказал Раис Татарстана.

Численность научных сотрудников в республике достигла 17 тыс. человек, что стало рекордным показателем последних лет.

Отдельно Минниханов отметил вклад Академии наук в сохранение исторического наследия и культурного кода многонационального Татарстана, а также укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Раис Татарстана также подчеркнул, что перед российской научно-технической сферой стоят масштабные задачи, в реализации которых, по его словам, должны активно участвовать ученые и научные организации республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов отметил развитие международных научных связей. По его словам, ученые республики ежедневно решают приоритетные задачи в сфере науки и образования, техники и инновационных технологий.

Заместитель руководителя Секретариата заместителя Председателя Правительства России Антоний Швиндт передал поздравление от вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он отметил значимость работы по созданию профильных классов в школах, развитию среднего профессионального образования и реализации проектов молодежных лабораторий.

«Лидерская позиция Татарстана – продолжение тех великих исследований, которые проводятся здесь на протяжении последних веков», – добавил Антоний Швиндт.

Участники встречи также обсудили достижения татарстанских ученых в области химии, физики, инновационных технологий, а также социальных и гуманитарных наук. Отдельно была отмечена комплексная подготовка научных кадров и прозвучали предложения по распространению опыта республиканских исследователей в других регионах России и за рубежом.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил государственные награды.