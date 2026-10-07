Обозревателю «Татар-информа» Рузиле Мухаметовой присвоили почетное звание

Обозреватель редакции информации на татарском языке филиала АО «ТАТМЕДИА» ИА «Татар-информ» Рузиля Мухаметова удостоена почетного звания «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан».

Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Всего почетного звания удостоены пять представителей средств массовой информации республики. Среди них также главный редактор – руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция журнала «Магариф» Гелюся Закирова, руководитель пресс-службы ООО «ТНГ-Групп» Светлана Лукашова, корреспондент филиала АО «ТАТМЕДИА» «Мамадыш-информ» Николай Михайлов и главный редактор дирекции информационных и общественно-политических программ телевидения АО «Телерадиокомпания «Новый Век» Сария Хабибуллина.

Почетное звание присвоено за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетний плодотворный труд.