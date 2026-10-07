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Общество 7 октября 2026 10:51

Академик РАН Онищенко заявил, что россиянки могут рожать до 60 лет

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Женщина достигает предельного детородного возраста к 60 годам, в то время как для мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет. Об этом РИА Новости сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что жительница Китая родила дочь в 60 лет, а до этого в 58 лет – сына.

По словам Онищенко, в единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет – при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст. У мужчин, отметил он, способность сохраняется практически до 90 лет.

Академик добавил, что женщина может родить ребенка в 60 лет при условии правильной работы гормонов, наличии хорошей генетики и медицинской поддержке.

#онищенко геннадий #роды и беременность #женщины
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