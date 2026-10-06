В Казани открылся III выездной семинар РАО по сохранению традиционных ценностей

В Казанском государственном институте культуры начал работу III выездной научно-практический семинар региональных научных центров Российской академии образования. Тема – трансляция и институциональная реализация традиционных духовно-нравственных ценностей и культурно-исторического наследия России.

«Сегодня, когда идёт специальная военная операция, ситуация требует в первую очередь делать акцент на патриотизм. Вопросы ценностей во всех процессах являются важными», – заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» о значении семинара.

Министр образования республики Ильсур Хадиуллин в своём выступлении остановился на сохранении языков.

«В школах республики мы требуем, чтобы русский язык был не просто сохранён, мы требуем сохранения чистоты русского языка без иностранных слов», – сказал он.

По его словам, в республике 1385 школ, из них 878 с русским языком обучения и 555 с татарским, а также чувашские, удмуртские, марийские и мордовские.

«Мы очень многое сделали с практической точки зрения по воспитанию нашей молодёжи. Но здесь и сегодня нам предстоит обсудить философские аспекты, и не только философские аспекты воспитания, но и социологические», – рассказала президент РАО, академик РАО, доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева.

Семинар продлится два дня. В программе – пленарные заседания, секции и обмен опытом между региональными научными центрами РАО.