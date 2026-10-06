Татарстан вошел в число регионов с высокой активностью в «Чтецких программах»

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

По итогам сентября учебные заведения из Чеченской Республики, Саратовской, Владимирской и Нижегородской областей вошли в топ-5 рейтинга проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание».

Высокую активность также показали литературные клубы Курской, Самарской и Кировской областей, а также Марий Эл, Чувашии и Татарстана. Мероприятия проекта соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

«Чтецкие программы» Российское общество «Знание» реализует по поручению Президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России и Театрального института имени Бориса Щукина.

С сентября 2026 года проект работает в обновленном формате: теперь основной акцент сделан на технике живого чтения и ораторском мастерстве. За первый учебный год встречи проекта охватили почти 400 тыс. участников в 8 тыс. литературных клубов. На платформе провели около 30 тыс. занятий.

В августе Общество «Знание» представило новую систему поощрений для участников проекта. Каждый месяц в рейтинг попадают 150 самых активных клубов.

Клубы, занявшие с 1-го по 25-е место, получают возможность встретиться с известными артистами, писателями или театральными деятелями. Для участников с 26-го по 55-е место предусмотрены наборы подарочной продукции с книгами. Они помогут обновить библиотечные фонды организаций и станут основой для занятий.

Кураторы клубов, занявшие с 56-го по 70-е место, смогут пройти программу повышения квалификации на базе Московского педагогического государственного университета. Клубы с 71-го по 110-е место получат доступ к закрытому курсу Нины Зверевой по ораторскому мастерству на платформе «Знание.Академия». Остальные участники рейтинга – с 111-го по 150-е место – получат наборы брендированных плакатов.

Все клубы, вошедшие в рейтинг, получат сертификаты куратора литературного клуба проекта.

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Помимо рейтинга, Общество «Знание» обновило «Литературную карту» – навигатор, связанный с календарем. Юбилеи писателей, государственные праздники и памятные даты помогают выбирать произведения для обсуждения с учетом возраста учащихся. Подробнее о «Литературной карте» можно узнать на ресурсах проекта.

Зарегистрировать литературный клуб и проводить занятия по русской классике можно на сайте Российского общества «Знание». Куратором может стать любой педагог: учитель русского языка и литературы, педагог-библиотекарь, советник по воспитанию, учитель начальных классов, педагог-организатор, классный руководитель, педагог дополнительного образования, преподаватель колледжа или вожатый ВДЦ.

Для занятий участникам предоставляют готовые сценарии, интерактивные презентации и раздаточные материалы. Они рассчитаны на три возрастные группы: 1–4, 5–9 и 10–11 классы.

Федеральный проект «Чтецкие программы» Российское общество «Знание» реализует совместно с Министерством просвещения России по поручению Президента России Владимира Путина.