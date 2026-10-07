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Общество 7 октября 2026 11:26

Рустам Минниханов: Академия наук РТ вносит большой вклад в сохранение наследия

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Академия наук Татарстана вносит большой вклад в сохранение исторического и культурного наследия республики. Об этом в своем видеообращении по случаю юбилея АН РТ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Вы вносите вклад в сохранение исторического и культурного наследия, развиваете и укрепляете научный потенциал. Желаю Академии дальнейшего развития, новых научных успехов и смелых проектов. Пусть рядом всегда будут талантливые люди, надежные партнеры и единомышленники», – обратился к академикам Минниханов.

Он назвал 35-летний юбилей Академии наук РТ важной датой для всей республики и пожелал всем сотрудникам здоровья и новых побед.

#Академия наук РТ #Рустам Минниханов
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