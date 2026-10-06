Хуситы атакуют Саудовскую Аравию: почему конфликт выходит за пределы Йемена

Хуситы заявили об ударах по Саудовской Аравии и предупредили авиакомпании об опасности полетов над королевством. На фоне эскалации Турция и Пакистан готовятся развернуть силы в Саудовской Аравии. Как хуситы пришли к власти и при чем здесь Иран — в материале «Татар-информа».





Фото: wikipedia.org/Henry Ridgwell (VOA). Yemen Fighting Intensifies as Fears Grow of Sectarian Conflict

Новый виток боевых действий вокруг Йемена начался после того, как поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы Йемена начали крупное наступление против хуситов. В понедельник, 5 октября, они заявили о продвижении к побережью Красного моря и стратегическому Баб-эль-Мандебскому проливу.

Саудовская коалиция сообщила о воздушной операции с участием около 100 самолетов. По ее данным, были поражены сотни целей хуситов.

Йеменские правительственные силы заявили о взятии города Моха и продвижении к Баб-эль-Мандебу. Хуситы, в свою очередь, отвергли сообщения о своем разгроме и продолжили заявлять о военных успехах на других направлениях.

На этом фоне хуситы заявили об ударах по целям на территории Саудовской Аравии. Они утверждали, что использовали баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники и атаковали, в частности, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, объекты Saudi Aramco, аэропорт Абха и военную базу в Хамис-Мушайте. Эти заявления не были независимо подтверждены.

Хуситы предупредили авиакомпании

На фоне ударов подконтрольный хуситам Координационный центр гуманитарных операций в Сане выпустил предупреждение для гражданской авиации. Центр призвал авиакомпании не использовать воздушное пространство Саудовской Аравии, объявив его небезопасным и предупредив, что оно может стать зоной военных операций.

При этом в заявлении отдельно говорилось, что предупреждение не распространяется на Мекку и Медину. Хуситы заявили, что воздушное пространство над этими двумя городами останется вне зоны их операций.

Таким образом, речь идет не о запрете всех полетов над королевством, а именно о предупреждении авиакомпаниям относительно воздушного пространства Саудовской Аравии. В условиях продолжающихся боевых действий такое заявление создает дополнительные риски для гражданской авиации.

Дальнейшее развитие конфликта может иметь значение и для российских паломников – прежде всего с точки зрения авиасообщения и безопасности маршрутов Фото: © «Татар-информ»

Почему это важно для паломников

Саудовская Аравия остается одним из главных направлений религиозного туризма для мусульман со всего мира. Мекка и Медина принимают паломников, прибывающих в страну для хаджа и умры.

В этом году сезон хаджа уже завершился, однако поездки в умру продолжаются. В октябре 2026 года российские организаторы продолжают формировать группы для умры в Мекку и Медину, в том числе с вылетами из Москвы и Казани. В частности, в расписании есть туры из Казани с вылетом 9 октября и возвращением 20 или 23 октября.

Поэтому дальнейшее развитие конфликта может иметь значение и для российских паломников – прежде всего с точки зрения авиасообщения и безопасности маршрутов. При этом непосредственно воздушное пространство над Меккой и Мединой хуситы в своем предупреждении исключили.

Мекканский договор о совместной обороне три страны заключили в августе 2026 года Фото: ТГ-канал @shevchenkomax_1

Турция и Пакистан отправят силы в Саудовскую Аравию

На фоне обострения Саудовская Аравия, Турция и Пакистан провели 5 октября экстренное заседание комитета Мекканского оборонного альянса.

По итогам встречи стороны заявили о необходимости перейти к практической реализации обязательств по коллективной обороне. Турция и Пакистан договорились предоставить согласованные военные силы и возможности и обеспечить их быстрое развертывание в Саудовской Аравии. Точная численность будущего контингента пока не раскрыта.

В совместном заявлении Саудовская Аравия, Турция и Пакистан также осудили попытки атак на Мекку и Медину и продолжающиеся удары по городам и гражданским и экономическим объектам королевства.

Сам Мекканский договор о совместной обороне три страны заключили в августе 2026 года. Согласно соглашению, вооруженное нападение на одну из стран рассматривается как нападение на всех трех. Нынешний кризис стал первым серьезным испытанием нового механизма коллективной обороны.

При этом важно разделять заявления сторон: Саудовская Аравия и ее союзники говорят о попытках атаковать святые города, тогда как хуситы в своем предупреждении для авиации заявили, что Мекка и Медина не являются целями их операций.

«Вероятность установления мира в регионе в ближайшее время остается крайне низкой» Фото: предоставлено Хаялом Муаззином

«Мы движемся в сторону экономического кризиса и серьезных событий»

Иранский журналист и политолог Хаял Муаззин считает маловероятным, что Турция и Пакистан смогут добиться в противостоянии с хуситами результатов, которых не удалось достичь США.

«Считаю ошибочным полагать, что Турция и Пакистан смогут добиться того, с чем не смогли справиться США в противостоянии с хуситами», – заявил эксперт в беседе с «Татар-информом».

По его мнению, если бы Анкара и Исламабад действительно были уверены в своих силах, то уже направили бы помощь. Заявления двух стран он расценивает как попытку продемонстрировать активность. При этом политолог не исключил отправки наемников, которые могут не иметь серьезного боевого опыта.

Эксперт также обратил внимание на внутренние риски для Турции и Пакистана. В случае гибели военнослужащих или потери военной техники власти обеих стран могут столкнуться с серьезным общественным давлением.

«Поэтому ожидать от них серьезных шагов, на мой взгляд, нелогично», – отметил Хаял Муаззин.

Говоря о перспективах конфликта, политолог заявил, что вероятность установления мира в регионе в ближайшее время остается крайне низкой. По его словам, ситуация уже выходит за рамки противостояния в Йемене, а стороны начинают формировать группировки и определять свои позиции перед возможным расширением конфликта.

«Иранские военные официальные лица вчера прямо заявили, что следующая война будет региональной. В самом Иране население ежедневно участвует в военных учениях», – сказал собеседник агентства.

Он также предположил, что в случае дальнейшего обострения йеменские силы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив наряду с Ормузским.

«Я говорю об этом, основываясь на информации от моих источников среди хуситов в Йемене», – пояснил политолог.

Кроме того, эксперт сослался на аналитические материалы из Турции, согласно которым НАТО создает в Стамбуле военную базу в районе прохода через Босфор. По его словам, этот шаг рассматривается как возможный ответ на перекрытие Ираном Ормузского пролива.

«Одним словом, мы движемся в сторону экономического кризиса и серьезных событий», – заключил Хаял Муаззин.

«Это выглядит в большей степени как символическая поддержка»

Развертывание турецких и пакистанских вооруженных сил на территории Саудовской Аравии вряд ли поможет Эр-Рияду добиться военной победы над хуситами. Такое мнение в комментарии «Татар-информу» высказал кандидат политических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов.

По его словам, ранее объединенные усилия Великобритании и США с привлечением военно-морских сил также не позволили справиться с хуситами. Поэтому возможное участие Турции и Пакистана эксперт рассматривает прежде всего как символическую поддержку Саудовской Аравии.

«Это скорее выглядит в большей степени как символическая поддержка и такое дружественное похлопывание по плечу: мол, не переживай, мы с тобой», – сказал Крылов.

Он отметил, что победить хуситов только воздушными и ракетными ударами, вероятнее всего, не получится. При этом наземная операция может привести к большим потерям, что поставит перед Турцией и Пакистаном вопрос о том, как объяснять собственному населению гибель военнослужащих.

По мнению Крылова, Турция может ограничиться поставками беспилотников, в том числе Bayraktar, а Пакистан – разместить некоторое количество ударных самолетов и предоставить разведывательную поддержку.

Эксперт подчеркнул, что аналогичную помощь Саудовская Аравия могла бы запросить у США, однако Вашингтон, по его словам, уже отказал Эр-Рияду. Кроме того, саудовская сторона ранее обращалась за помощью к Великобритании, Израилю и Китаю.

Наиболее эффективным способом добиться прекращения ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Саудовской Аравии Крылов считает прямые переговоры с Ираном либо при посредничестве Китая.

«В остальном это все обречено на провал», – считает политолог.

Он напомнил, что Саудовская Аравия на протяжении более десяти лет пытается добиться военной победы над хуситами, однако эта стратегия не принесла желаемого результата. По словам эксперта, Эр-Рияд также обращался за помощью к ОАЭ, однако в начале 2026 года между двумя странами возник конфликт из-за ситуации в Йемене.

Крылов отметил, что после этого Эмираты вывели свои силы из Йемена. При этом, по его оценке, новое участие ОАЭ в противостоянии с хуситами не выглядит для страны привлекательным вариантом: это означало бы появление еще одного противника, способного наносить удары по инфраструктуре.

Говоря о дальнейшем развитии конфликта, эксперт спрогнозировал его продолжение в случае, если Саудовская Аравия не начнет переговоры с Ираном. При этом военной победы одной из сторон он не ожидает.

«Хуситы – это сетецентричная структура, у которой нет единой системы командования, которая состоит из множества ячеек, плюс они находятся на своей территории», – объяснил Крылов.

Он также обратил внимание на вооружение хуситов и особенности местности, в которой они действуют. По словам эксперта, у движения есть баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, большое количество беспилотников, а гористая местность дает дополнительное преимущество.

При этом на тактическом уровне, считает Крылов, возможны изменения контроля над отдельными городами и территории. Однако стратегически ситуация, по его мнению, не изменится, а Саудовская Аравия может столкнуться с новыми потерями из-за ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям.

Отдельной проблемой эксперт назвал противовоздушную оборону Саудовской Аравии. По его словам, ресурсов комплексов Patriot недостаточно для защиты всей инфраструктуры, а использовать дорогие ракеты для перехвата беспилотников экономически невыгодно.

«Военная кампания, скорее всего, застопорится на вопросе того, что хуситы способны наносить непоправимый ущерб без достаточно серьезного ответного удара по ним», – заключил Крылов.

Кто такие хуситы

Хуситы, официально называющие себя движением «Ансар Аллах», – йеменское политическое и вооруженное движение, возникшее на севере страны. Оно связано с зейдитской традицией шиитского ислама, распространенной прежде всего на севере Йемена.

Движение сформировалось в 1990-е годы вокруг семьи аль-Хуси. Его сторонники выступали против политики президента Али Абдаллы Салеха, обвиняя власти в коррупции, экономических проблемах и зависимости от США и Саудовской Аравии.

В 2004 году хуситы подняли вооруженное восстание против правительства. Их лидер Хусейн аль-Хуси был убит в ходе боев, после чего руководство движением перешло к его брату Абдул-Малику аль-Хуси. В последующие годы хуситы несколько раз вступали в вооруженные столкновения с правительственными войсками.

Переходный период не привел к устойчивому политическому соглашению. В стране сохранялись экономические и политические проблемы, а центральная власть постепенно слабела Фото: © Стрингер / РИА Новости

Как хуситы захватили столицу

В 2011 году Йемен оказался охвачен протестами в рамках «Арабской весны». Президент Али Абдалла Салех, находившийся у власти более трех десятилетий, ушел в отставку. Его сменил Абд-Раббу Мансур Хади.

Переходный период не привел к устойчивому политическому соглашению. В стране сохранялись экономические и политические проблемы, а центральная власть постепенно слабела.

В 2014 году хуситы начали масштабное наступление и в сентябре захватили столицу страны Сану. В начале 2015 года они установили контроль над президентским дворцом, после чего президент Хади покинул страну. С этого момента противостояние окончательно переросло в полномасштабную гражданскую войну.

Сегодня хуситы контролируют значительную часть северного и западного Йемена, включая Сану. При этом они не контролируют всю территорию страны: против них выступают признанные мировым сообществом власти Йемена и связанные с ними вооруженные силы.

Дома в одном из жилых районов столицы Йемена Саны, разрушенные в результате авианалета ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году Фото: © Стрингер / РИА Новости

Почему в конфликт вмешалась Саудовская Аравия

После захвата Саны Саудовская Аравия восприняла усиление хуситов как прямую угрозу своей безопасности. В марте 2015 года Эр-Рияд возглавил коалицию арабских стран, которая начала военную операцию в Йемене против хуситов и в поддержку правительства Хади.

Однако многолетняя военная кампания не позволила полностью вытеснить хуситов с захваченных ими территорий. В 2022 году при посредничестве ООН стороны достигли перемирия, после чего основные линии фронта на несколько лет относительно стабилизировались.

В 2026 году противостояние вновь резко обострилось. В последние недели хуситы расширили присутствие на западном побережье Йемена и приблизились к Баб-эль-Мандебскому проливу. В ответ силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, начали контрнаступление.

Иран считается главным внешним союзником хуситов Фото: пресс-служба Раиса РТ

При чем здесь Иран

Иран считается главным внешним союзником хуситов. Тегеран оказывает движению военную и технологическую поддержку, включая поставки вооружений, обучение и разведывательную помощь. По данным Совета по международным отношениям, иранская помощь позволила хуситам существенно усилить возможности в сфере ракетного и беспилотного вооружения.

При этом отношения хуситов с Ираном сложнее, чем простая схема «Тегеран управляет движением». Хуситы возникли как самостоятельное йеменское движение и имеют собственную политическую и религиозную повестку. Эксперты характеризуют их скорее как близкого неформального партнера Ирана, чем как полностью управляемую структуру.

Сближение с Тегераном особенно усилилось после захвата хуситами Саны в 2014 году. Именно после этого, по оценкам исследователей, поставки вооружений и другие формы поддержки стали более заметными.

Для Ирана сотрудничество с хуситами имеет стратегическое значение. Йемен расположен рядом с важнейшими морскими маршрутами Красного моря, а контроль или влияние в районе Баб-эль-Мандебского пролива позволяет создавать давление на Саудовскую Аравию и международное судоходство.

Как йеменская война стала региональной

Еще несколько лет назад конфликт в Йемене воспринимался, прежде всего, как гражданская война между хуситами и силами, поддерживающими международно признанное правительство. Но постепенно его значение вышло далеко за пределы страны.

Особенно заметным это стало после начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года. Хуситы начали атаковать суда в Красном море, заявляя, что действуют в поддержку палестинцев. Это вынудило часть международных перевозчиков менять маршруты и обходить район Красного моря.

В ответ США и их союзники наносили удары по объектам хуситов в Йемене. Таким образом, локальный йеменский конфликт оказался связан с более широким противостоянием Ирана, Израиля, США и их региональных союзников.

Сейчас значение Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива снова растет. В понедельник силы международно признанного правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии начали операцию по возвращению контроля над районами вокруг пролива. По заявлениям правительства, им удалось продвинуться к Мохе и оттеснить хуситов от части побережья.

Сами хуситы заявили, что их предупреждение не распространяется на Мекку и Медину Фото: © «Татар-информ»

Что будет дальше

Нынешняя эскалация показывает, что йеменский конфликт снова выходит из относительно замороженного состояния. С одной стороны, хуситы сохраняют контроль над Саной и значительной частью наиболее населенных районов страны и располагают ракетами и беспилотниками, позволяющими наносить удары далеко за пределами Йемена. С другой – Саудовская Аравия перешла к масштабной поддержке нового наступления правительственных сил.

Дополнительным фактором стало решение Турции и Пакистана развернуть военные силы в Саудовской Аравии. Если договоренности будут реализованы в заявленном объеме, противостояние вокруг Йемена получит еще более выраженный региональный характер.

Для гражданских наиболее чувствительными последствиями остаются безопасность авиасообщения и судоходства. Отдельное значение ситуация имеет для паломников, поскольку Мекка и Медина остаются важнейшими направлениями международного религиозного туризма, а маршруты в Саудовскую Аравию проходят через воздушное пространство, которое хуситы объявили потенциальной зоной военных операций. При этом сами хуситы заявили, что их предупреждение не распространяется на Мекку и Медину.

Пока стороны продолжают обмен ударами, а заявления о потерях и территориальных изменениях требуют независимой проверки. Однако уже сейчас очевидно, что новый виток войны в Йемене затрагивает не только саму страну: в него вовлекаются Саудовская Аравия, Турция и Пакистан, а через Иран конфликт оказывается связан с более широким противостоянием на Ближнем Востоке.