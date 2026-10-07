Медведева рассказала о первом шоу после операции

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Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об эмоциях после проведения собственного ледового шоу «Дискотека 90-х».

– Я… Мне надо с этим пожить. Я не смогла шоу со стороны посмотреть, была погружена в организационные вопросы. Я не чувствую себя на миллиард процентов комфортно на льду — полгода не выступала, забываешь ощущения арены и льда. Для меня это был стрессовый день.

– Ты выступала впервые после операции.

– Я в какой-то момент думала, что в коньки уже никогда не влезу. Есть шрамы, восстановление было тяжелое. Я рада, что вышла. Для меня самое важное, что семья довольна, — сказала Медведева «ДоброFON».