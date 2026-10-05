«Ценно, когда ребенок, который не мог сложить числа, решает сложные задачи»

«Первый наставник», «второй родитель» – так часто называют учителей. Они могут привить ребенку любовь к предмету и помочь сделать первые шаги к будущей профессии, потому успехи учеников педагоги нередко воспринимают как свои собственные. Учителя СИБУР‑классов поделились, какими достижениями своих ребят они особенно гордятся и что ценят в профессии.





«Мотивированные ученики задают нам высокую планку»

День учителя – это повод вспомнить о труде, который часто измеряется лишь результатами ЕГЭ и олимпиадами. Но для учителя куда важнее видеть, как когда-то сложная задачка решается учеником просто и он начинает влюбляться в предмет.

Но для того, чтобы увлечь ребенка своим предметом, учителю необходимо самому искренне его любить. И примером особого отношения к своей учебной дисциплине является учитель математики Химлицея КНИТУ Оксана Галанина. Стать педагогом собеседница мечтала еще с детства – перед ней всегда был пример ее бабушки Лидии Власенко – заслуженного учителя Татарстана.

Еще будучи маленькой, Оксана учила кукол, а став взрослее, в школе организовывала разновозрастные отряды и проводила мероприятия для всей школы. Детская мечта связать жизнь с педагогикой переросла в нечто большее благодаря педагогу по математике, которая смогла влюбить юную ученицу в числа.

Сейчас Оксана Александровна делает то же самое – прививает детям любовь к математике. Но ей важны не столько высокие результаты на ЕГЭ, сколько правильно решенная задача.

– Мне важен сам процесс. Когда ребенок, который не мог сложить числа, на выходе решает сложные задачи, для меня это очень важно и ценно, – отметила собеседница. – Я особенно горжусь своими учениками, которые благодаря своему старанию, усердию, преодолевая свои «незнания», достигают высоких результатов на олимпиадах, выигрывают гранты, успешно учатся в Китае, осваивают Антарктиду и при этом находят время, чтобы поблагодарить за знания и рассказать о своих успехах.

И такие дети очень вдохновляют, добавила педагог. По ее словам, мотивированные ученики задают высокую планку: работа с ними требует глубины, нестандартных задач и необычных подходов.

Сейчас таковыми являются дети из СИБУР-класса, с которыми Оксана Александровна работает пока только первый год. Обучение здесь построено на практико‑ориентированном подходе. Ученики активно вовлекаются в процесс благодаря проектной деятельности и экскурсиям на казанское предприятие СИБУРа. Проект является частью системы ранней профориентации и нацелен на создание непрерывного образовательного маршрута: от школы до поступления в вуз и последующего трудоустройства на предприятиях СИБУРа.

Работа в СИБУР-классах отличается и тем, что здесь в рамках учебного процесса происходит формирование инженерного мышления. Мы решаем прикладные задачи, в образовательный процесс включаем кейсы инженерной направленности, – рассказала спикер.

Педагог в третьем поколении

Для профильного класса СИБУРа также важно углубленное изучение химии. Вот уже третий год в лицее №182 этот предмет преподает Эльза Фазуллина. Она уже успела выпустить своих первых учеников из профильного класса и вновь взяла десятиклассников. Интересно, что до того, как стать педагогом, наша собеседница работала на заводе, но после переезда в Казань решила связать жизнь с педагогикой. Возможно, сыграло роль и то, что мама тоже была учительницей.

И о своем выборе Эльза Валерьевна не пожалела. Ей нравится учить детей химии, к тому же это дает результаты – шесть ее учеников сдали ЕГЭ более чем на 90 баллов. Всего в прошлом учебном году выпустились два СИБУР-класса. Все выпускники сдавали ЕГЭ по химии, и их средний балл составил 82, что выше татарстанского и общероссийского показателей (66,8 и 58,69 балла соответственно). Почти все выпускники поступили в профильные инженерные и химические вузы, причем 40% – в КНИТУ.

У них уже есть цель, они знают, куда будут поступать, и им точно нужна химия, поэтому они выполняют всю работу, выкладываются на все сто процентов. С ними легче работать, – отметила собеседница.

И стремление детей чувствуется не только на уроках. Дети в СИБУР-классах готовят проекты и позже защищают их при жюри. Для учителя этот момент особенный – в последний раз ребята из класса Эльвиры Валерьевны не просто хорошо выступили, они смогли профессионально ответить на вопросы взрослых.

– Этот момент оставил след в моем сердце. Я увидела, что мой труд не напрасен и знания действительно доходят до ребят, – добавила педагог.

«Если в глазах детей интерес, значит, вы на верном пути»

О том, что труд педагога важен, Камилла Кашапова, ныне учитель химии, знала еще в юном возрасте. Тогда она слышала, с какой теплотой говорят о ее отце – учителе во втором поколении, и потому твердо решила продолжить эту традицию. Но с выбором предмета было сложнее – долгое время она не могла назвать ни одну из школьных дисциплин любимой. Все изменилось благодаря успешно написанной олимпиаде по химии в 8 классе, которая стала первым шагом на пути к профессии.

Сейчас учитель химии в гимназии №107 «Открытие» Камилла Шамильевна работает в СИБУР-классе с десятиклассниками. Один из выпускников прошлого года – Сергей Орлов, который благодаря своей целеустремленности поступил в КНИТУ по целевой квоте от СИБУРа. И он был не единственным. Уже 11 студентов‑первокурсников КНИТУ заключили целевой договор с «Казаньоргсинтезом», из них 5 – выпускники школ – партнеров компании. Всего в проекте принимают участие девять школ.

Успехи ребят – это всегда результат общего пути, где многое зависит от их собственной мотивации. И для учителя важно видеть, как увлеченно на уроках дети погружаются в тему. Камилла Шамильевна советует педагогам не бояться идей, которые приходят от учеников: у мотивированных детей они бывают неожиданнее и даже смелее учительских.

И смотрите на глаза детей на уроке. Если в них интерес, значит, вы на верном пути, – добавила спикер.

Эксперименты важнее формулы

Физику в СИБУР-классах изучают не менее углубленно, и для полного погружения особенно важно оборудование: наглядные эксперименты помогают превратить абстрактные законы в нечто живое и понятное. Уже месяц освоить законы физики детям в специализированном классе в Лицее Иннополис помогает Александра Суворова.

К преподаванию она тянулась, как и все наши героини, с детства. В школьные годы она много работала вожатой – ей нравилось помогать младшим, объяснять новое и видеть, как у ребят загораются глаза. После окончания Института физики с отличием она решила продолжить свой карьерный путь именно в школе.

Здесь есть очень много возможностей для роста и развития. В лицее качественное оборудование, что особенно важно для преподавания физики. Это открывает огромные возможности для интересных уроков и экспериментов, развития творческих способностей детей, – добавила собеседница.

Больше всего в преподавании педагог ценит отдачу – когда дети понимают материал, задают вопросы на понимание явлений, рассуждают о них, проводят эксперимент и сами делают выводы. Это очень вдохновляет, признается Александра Юрьевна.

Конечно, за каждым вдохновляющим моментом стоит ежедневный труд. Каждый день педагогам приходится искать подход к разным детям, выстраивать диалог с родителями, снова и снова объяснять сложное простыми словами. И потому в День учителя наши собеседницы желают своим коллегам как можно больше терпения, крепкого здоровья и, конечно, отдачи со стороны учеников, чтобы выпускники достигали своих целей и потом возвращались рассказать об этом.