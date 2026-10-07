«Ак Барс» пополнился Денисом Зерновым в результате обмена с ЦСКА

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА совершили обмен, в результате которого состав казанского клуба пополнил 30-летний нападающий Денис Зернов.

Армейцы получили за игрока денежную компенсацию. Контракт с новичком рассчитан до 31 мая 2027 года.

В регулярном чемпионате 2026/27 форвард принял участие в восьми матчах и набрал 5 (3+2) очков. Суммарно нападающий провел в КХЛ 658 игр и набрал 300 (145+155) очков при показателе полезности «+59».

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал переход:

«Денис – один из немногих качественных центральных нападающих КХЛ в хорошем возрасте. Своей карьерой он показал, что может действовать и в центре, и на краю, выходить в большинстве и меньшинстве. У него есть победный опыт – он дважды выигрывал Кубок Гагарина, играл в сильных командах и понимает, что требуется для достижения результата.

Зернов добавит нашей команде вариативности и креатива в атаке. Он хорошо катается, умеет бороться за шайбу, играет с характером. Денис способен выполнять разные роли и расширяет возможности тренерского штаба при формировании сочетаний.

Благодарим руководство ЦСКА за конструктивные переговоры. Мы достаточно быстро нашли общий язык и смогли прийти к решению, которое устроило все стороны», – цитирует генменеджера пресс-служба клуба.

Денис Зернов родился 10 января 1996 года в Ижевске. В профессиональной карьере выступал за «Ладью» (2014-2018), «Ладу» (2016-2018), «Авангард» (2018-2021), «Металлург» (2021-2025), ЦСКА (2025-2026).