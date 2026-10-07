В Татарстане объявили всероссийский конкурс на должность главреда НТР

Ведущий медиахолдинг Татарстана «ТАТМЕДИА» объявил всероссийский конкурс на замещение должности главного редактора – руководителя филиала «Нижнекамск-информ», в который входят телеканал НТР и другие редакции. Документы от кандидатов принимают до 1 декабря 2026 года.

«Телекомпания НТР – один из крупнейших и наиболее успешных филиалов: у нее собственный бренд и опытный коллектив. Однако наступило время цифровой трансформации: редакция должна активно работать не только в аналоговом телевизионном вещании, но и в цифровых носителях, социальных сетях и интернете.

С учетом этих новых требований решено расширить зону поиска и пригласить руководителя с новым подходом и современными компетенциями. Запрос поступил и от руководства Республиканского агентства "Татмедиа" и от администрации города: мэр Нижнекамска также заинтересован в руководителе, отвечающем требованиям нового времени», – сказал генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков.

Новый руководитель будет отвечать за работу нескольких редакций – телевидения, радио и двух газет на русском и татарском языках. В его обязанности войдут управление коллективом, обеспечение экономической устойчивости филиала, развитие цифровых и мультимедийных направлений, а также взаимодействие с учредителем, муниципальными органами и рекламодателями.

«Приоритет – опыт работы онлайн, в соцсетях и интернете. При этом задачи развития телекомпании, двух нижнекамских газет и радио сохраняются: это комплексная задача. Конкурс объявлен всероссийским, а победителю АО "ТАТМЕДИА" готово обеспечить жилищные условия и конкурентоспособную высокую заработную плату», – отметил глава компании.

Требования к кандидатам опубликованы на официальном сайте АО «ТАТМЕДИА» в разделе конкурсов.

Документы принимают в Казани по адресу: ул. Декабристов, д. 2, 3 этаж, кабинет 3, в будние дни с 10:00 до 16:00. Также заявку можно направить по электронной почте hr@tatmedia.com с пометкой «Конкурс главный редактор». Контактное лицо – руководитель департамента кадровой политики Т. В. Пряслова, телефон 8 (843) 222-09-84 (доб. 1819).