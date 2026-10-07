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Общество 7 октября 2026 13:58

Депутат ГД Колунов: оплатить ЖКУ за сентябрь можно до 15 октября

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Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за сентябрь в срок до 15 октября. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что в России с 1 марта действует новый закон: срок оплаты ЖКУ сдвинулся с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным. Соответственно, платежки за сентябрь можно оплатить до 15 октября, сказал он.

По словам Колунова, перенос срока оплаты сделан для удобства граждан, которые получают зарплату или пенсионные выплаты после 10-го, 12-го или 15-го числа.

Депутат заключил, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно через государственные онлайн-сервисы – портал «Госуслуги» или ГИС ЖКХ, а также мобильные приложения банков или в кассах и терминалах.

#платежи за ЖКУ
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