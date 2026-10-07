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Общество 7 октября 2026 11:44

Самой высокооплачиваемой вакансией октября в Казани стал водитель-экспедитор

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В Казани самая высокая зарплата среди вакансий октября предлагается водителю-экспедитору категории Е – от 200 до 300 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Второе место в рейтинге заняла вакансия детского врача ультразвуковой диагностики в частной клинике. Специалисту предлагают от 150 до 200 тыс. рублей, а также льготы на лечение.

На третьей позиции – разработчик LLM и прикладного искусственного интеллекта. Зарплата по вакансии составляет 147 тыс. рублей в месяц, также предусмотрены премии.

В число наиболее высокооплачиваемых предложений вошла вакансия сервисного инженера по ремонту спецтехники с зарплатой от 120 тыс. рублей. Работодатель также предлагает премии и полис ДМС. Замыкает пятерку региональный менеджер по оптовым продажам ПЭТ-преформ и полимерных колпачков – ему готовы платить от 110 тыс. рублей, предусмотрены премии и бесплатное питание.

#высокая зарплата #зарплата #рост зарплат #водитель
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