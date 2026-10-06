Около 53 тыс. пенсионеров Татарстана оформили Цифровой ID в «Максе»

В Татарстане около 53 тыс. пенсионеров оформили Цифровой ID в мессенджере «Макс». За три месяца число пользователей сервиса среди представителей старшего поколения выросло вдвое, сообщает Минцифры РТ.

Цифровой ID также оформили более 20 тыс. многодетных семей. Сервис позволяет подтверждать личность, возраст и право на льготы с помощью QR-кода в смартфоне вместо бумажных документов.

Сейчас Цифровой ID принимают в 213 учреждениях культуры Татарстана. Кроме того, к сервису подключена 161 гостиница республики. Посетителям и гостям не требуется предъявлять бумажные документы – достаточно показать QR-код.

Для создания Цифрового ID необходимо скачать мессенджер «Макс», открыть соответствующий раздел и добавить документы. После этого требуется подтвердить личность через портал «Госуслуги». Для дополнительной защиты данных можно включить вход по биометрии.

QR-код обновляется каждые 30 секунд и действует только на устройстве владельца.