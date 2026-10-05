Рустам Минниханов: «Даже совершенная машина не заменит живое слово учителя»

В России сегодня празднуют профессиональный праздник педагогических работников – День учителя. В этот день принято чествовать педагогов и благодарить их за нелегкий каждодневный труд. В Татарстане уже сложилась добрая традиция проводить в День учителя торжественные мероприятия. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В Татарстане уже сложилась добрая традиция проводить в День учителя торжественные мероприятия

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Путин пообещал продолжить обновление инфраструктуры школ, колледжей и вузов

Одним из первых педагогов всей России с Днем учителя поздравил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что учитель – гораздо больше, чем профессия, это «благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям».

Глава государства подчеркнул, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. «Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку, и новые возможности для профессионального роста и развития», – заявил он в своем видеопоздравлении.

Владимир Путин подчеркнул, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне Фото: kremlin.ru

Президент РФ добавил, что большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они, по его словам, помогают не только поддержать талантливых педагогов, но и распространить эффективные и передовые практики. Все это работает на повышение качества образования в целом, убежден глава государства.

«Обязательно продолжим обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования. При этом важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить и их преемственность, и гармоничное сочетание с самыми современными методиками», – сказал Путин.

В День учителя районы Татарстана получили новые школьные автобусы

Раис Татарстана Рустам Минниханов лично поздравил педагогов с Днем учителя. На церемонии передачи новых школьных автобусов в Казани руководителям образовательных организаций республики он пожелал учителям крепкого здоровья и благополучия.

«Сегодня День учителя. И в этот праздничный день есть добрая традиция, которая стала неотъемлемой частью нашей работы по развитию образования в республике, – наш автопарк пополняется благодаря федеральной программе комфортными школьными автобусами. Сегодня мы направляем на школьные маршруты еще 59 транспортных единиц», – сказал Минниханов.

Рустам Минниханов: «В этот праздничный день есть добрая традиция – наш автопарк пополняется комфортными школьными автобусами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он поручил эффективно организовать эксплуатацию школьных автобусов, выполняя все требования перевозки детей, а также привлекать для работы только профессиональных водителей.

«Новый автобус – это безопасность и комфорт детей, спокойствие родителей и уверенность в том, что дорога в школу и домой будет надежной», – подчеркнул Раис РТ.

«Труд учителя навсегда вписан в историю нашего народа»

Празднование Дня учителя с участием Минниханова продолжилось на торжественном мероприятии в Центре уникального мастерства, где Раис Татарстана еще раз поздравил педагогов с профессиональным праздником.

«Благодарю вас за непростой, чрезвычайно ответственный и поистине благородный труд. Вы отдаете свои силы, талант и энергию важнейшей миссии – воспитанию подрастающего поколения. Мы живем в эпоху больших перемен: меняются технологии, способы получения знаний, но роль наставника остается неизменной. Ни одна, даже самая совершенная машина не способна заменить живое слово учителя, его мудрость и душевное тепло», – цитирует Минниханова его пресс-служба.

Раис Татарстана еще раз поздравил педагогов с профессиональным праздником на торжественном мероприятии в ЦУМе Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он отметил, что учителя республики и их ученики получают признание на федеральном и международном уровне. Так, в прошлом учебном году 269 татарстанцев стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся из Татарстана завоевали медали на международных соревнованиях по математике, химии и кибербезопасности. Высокий уровень подготовки продемонстрировали выпускники – средние баллы ЕГЭ по большинству предметов у них выше общероссийских. Более того, в Татарстане 470 стобалльников.

«За каждым таким успехом стоит труд, терпение педагога и его вера в ребенка. Искренняя благодарность за это каждому учителю», – сказал Раис РТ.

Он также напомнил, что в Татарстане действуют различные меры поддержки педагогических работников. «Совсем недавно мы открыли памятник и сквер Учителя, обновили современное творческое пространство – Дом учителя. Это наш знак уважения и признания. Труд учителя навсегда вписан в историю нашего народа», – заявил Минниханов.

Генриетте Лукиничне исполнилось 92 года, а стаж ее работы – 70 лет Фото: пресс-служба Раиса РТ

92-летний педагог получила поздравление от Минниханова

На торжественном мероприятии Раис Татарстана отдельно поблагодарил ветеранов педагогического труда и династии учителей за мудрость, опыт и преданность профессии. Особое внимание он уделил учителю русского языка и литературы казанской школы-интерната №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья Генриетте Кобяковой.

Генриетте Лукиничне исполнилось 92 года, а стаж ее работы – 70 лет. «И до сих пор в строю. Вот поэтому она заслуженный учитель РСФСР, народный учитель Татарстана», – написала в мессенджере «Макс» руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, выложив видео общения Минниханова с педагогом.

На торжестве Кобякова попросила у Раиса РТ памятную фотографию с пожеланием. Руководитель республики с уважением отнесся к ее просьбе.

Минниханов также вручил государственные награды заслуженным работникам сферы образования Татарстана.

Лейла Фазлеева: «Именно вы, дорогие педагоги, создаете интеллектуальный фундамент республики» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Татарстане сформирована одна из самых авторитетных и уважаемых педагогических школ в России»

Педагогов также поздравила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Вице-премьер по образованию – преподаватель русского языка и литературы, она несколько лет проработала учителем и сложности этой профессии знает не понаслышке.

«В Татарстане сформирована одна из самых авторитетных и уважаемых педагогических школ в России. Наши учителя всегда славились не только высоким уровнем подготовки, но и умением воспитать в детях чувство ответственности, уважение к культуре и истории родного края. Именно вы, дорогие педагоги, создаете интеллектуальный фундамент республики, воспитываете будущих ученых, инженеров, врачей, деятелей культуры», – подчеркнула она.

Ильсур Хадиуллин: «Вы закладываете основы знаний, помогаете найти свой путь в жизни» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин заметил, что особое внимание в республике уделяется поддержке учителей. В частности, увеличены надбавки молодым специалистам, расширена программа грантовой поддержки, учреждены новые выплаты для педагогов профессионального и дополнительного образования, введена компенсация за аренду жилья, выделены жилищные сертификаты для учителей.

«Учитель – это не просто профессия, это призвание, которое определяет будущее каждого человека. Именно вы закладываете основы знаний, помогаете найти свой путь в жизни, учите добру, справедливости и ответственности. Ваша роль неоценима: вы становитесь наставниками, советчиками и примером для подрастающего поколения. Дети видят в вас не только педагога, но и человека, который верит в них, поддерживает и вдохновляет. Родители ценят ваше терпение, чуткость и профессионализм, доверяют вам самое дорогое, что у них есть, – своих детей. Это доверие и уважение – высшая оценка нашего труда», – отметил глава Минобрнауки в своем поздравлении.

Анвара Амирханова 25 лет работала учителем татарского языка и литературы в казанской школе №103, где учился Фарид Абдулганиев Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Госсовета РТ поздравил с праздником своего школьного учителя

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Абдулганиев сегодня навестил своего школьного учителя татарского языка и литературы Анвару Амирханову, чтобы поздравить с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Амирханова – ветеран педагогического труда. За заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд она награждена медалью «100 лет образования ТАССР».

Десять лет Амирханова преподавала татарский язык и литературу в Сабинской средней школе, в которой учились Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. С 1987 года на протяжении 25 лет она работала учителем татарского языка и литературы в казанской школе №103. Именно в этой школе до 8 класса учился Абдулганиев.

Три месяца назад педагог отметила свое 80-летие. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе, но по-прежнему принимает активное участие в общественной жизни республики. Спикер парламента пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В Татарстане трудятся более 77 тыс. педагогических работников. Из них более 37 тыс. работают в школах, около 20 тыс. – в детских садах, более 8 тыс. – в учреждениях дополнительного образования, 11,9 тыс. – в организациях высшего и среднего профессионального образования.

Видео: © Айсылу Кашапова / «Татар-информ»