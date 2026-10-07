Громил автомобили, бросался на людей: в центре Казани скрутили дебошира

В центре Казани задержали дебошира, который нападал на людей и громил автомобили

Мужчину, который нападал на людей и громил автомобили в центре Казани, задержали. Как рассказали в одном из интернет-сообществ, инцидент произошел на улице Калинина. Сообщается, что мужчина вцепился в шею прохожему и стал душить.

Судя по видео, снятому очевидцами, сперва буйного гражданина скрутили неравнодушные горожане. Они удерживали его до приезда полиции. На записи отчетливо слышны истошные крики мужчины.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в Вахитовском районе.

«Неизвестный повреждал автомобили и бросался на прохожих. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время в отделе полиции «Вишневский» УМВД России по г. Казани проводится проверка», – прокомментировали случившееся агентству в МВД.

