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Происшествия 7 октября 2026 15:29

Житель Узбекистана получил срок в России за финансирование терроризма

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Житель Узбекистана получил в России срок за финансирование терроризма, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

Установлено, что 61-летний мужчина, проживавший в Москве, был убежденным сторонником радикального ислама и разделял идеологию международных террористических организаций. Он решил помочь участнику группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и сделал несколько переводов.

Мигранту назначили 9 лет лишения свободы, из которых 3 он проведет в тюрьме, а еще 6 – в колонии строгого режима. Свою вину мужчина признал.

*признана террористической организацией и запрещена на территории РФ

#финансирование терроризма #мигранты
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