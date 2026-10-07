Жителей и гостей Татарстана призывают присоединиться к акции «Сохраним лес»

Акция «Сохраним лес» в 2021 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 10 октября, в Республике Татарстан состоится массовая посадка деревьев в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Министерство лесного хозяйства РТ приглашает жителей и гостей региона присоединиться к мероприятию.

Акция призвана поддержать реализацию целей национального проекта «Экологическое благополучие». Она направлена на восстановление лесных массивов, улучшение экологической обстановки и формирование культуры бережного отношения к природе.

По словам главы Минлесхоза РТ Равиля Кузюрова, на этот раз Всероссийская акция «Сохраним лес» пройдет на 100 площадках, предполагается посадить более 1 млн деревьев. «Мы благодарны всем, кто ежегодно участвует в этом важном деле. В прошлом году татарстанцы показали отличный результат, и мы надеемся, что в 2026 году активность будет не меньше. Приглашаем всех желающих присоединиться к акции», – добавил он.

Под Казанью акция состоится на трех площадках: на территории лесного фонда возле деревень Вороновка (координаты участка: N 55.636817, E 49.063531) и Орел (координаты участка: N 55.58659, Е 49.08863) Лаишевского района, а также около жилого массива Чебакса Советского района столицы РТ (координаты участка: N 55.843000, E 49.337980). Начало акции намечено на 10 часов утра. Организаторы обеспечат участников посадочным материалом и необходимыми инструментами.

О времени и месте посадки на других площадках в муниципальных районах РТ можно узнать на официальном портале Всероссийской акции «Сохраним лес»: сохранимлесрф.рф. На сайте размещена интерактивная карта с точками проведения мероприятий и предусмотрена возможность регистрации для участия.

В прошлом, 2025 году по итогам акции в Татарстане были высажены 2,5 млн саженцев на площади 700 гектаров. Акция собрала около 20 тыс. человек. Организаторами события выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО «Сад Памяти» и ВЭОД «Экосистема». Их цель – посадить 70 млн деревьев.

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