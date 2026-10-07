УНИКС сыграет в гостях у «Самары» в третьем туре регулярного сезона Единой лиги

Фото: unics.ru

УНИКС проведет свой первый гостевой матч нового сезона Единой лиги ВТБ. Соперником казанцев станет «Самара». Встреча пройдет на арене «Дворец спорта» в Самаре, начало – в 18:00 по московскому времени.

УНИКС подходит к игре после разгромной победы над «Зенитом» (95:60) в минувшее воскресенье. Казанцы занимают третье место в таблице с одной победой и одним поражением. «Самара» пока не знает радости побед: два матча – два поражения, команда идет на предпоследнем, десятом месте.

Статистика личных встреч говорит не в пользу хозяев. Из 15 очных матчей «Самара» выиграла лишь один, а последние 12 встреч неизменно оставались за УНИКСом. В прошлом сезоне казанцы четырежды разгромили волжан с общей разницей «+135».

«Самара» в первых турах не смогла навязать борьбу «Автодору» (69:77) и владивостокскому «Динамо» (84:98).