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Общество 7 октября 2026 10:36

Подростки в Хабаровске отмечают день рождения Путина – ВИДЕО

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Подростки в Хабаровске отмечают день рождения Президента России Владимира Путина. Кадры празднования опубликовала в своем канале в «Макс» глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

На видео молодые люди в праздничных колпачках сидят за столом в кафе рядом с картонной фигурой главы государства. Подростки поют песню «С днем рождения» Ирины Аллегровой и поздравляют президента.

Владимиру Путину сегодня исполнилось 74 года. Президент родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.

Видео: канал Екатерины Мизулиной в «Максе»

#Екатерина Мизулина #Владимир Путин #подростки #день рождения #праздник
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