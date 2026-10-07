Подростки в Хабаровске отмечают день рождения Путина – ВИДЕО
Подростки в Хабаровске отмечают день рождения Президента России Владимира Путина. Кадры празднования опубликовала в своем канале в «Макс» глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
На видео молодые люди в праздничных колпачках сидят за столом в кафе рядом с картонной фигурой главы государства. Подростки поют песню «С днем рождения» Ирины Аллегровой и поздравляют президента.
Владимиру Путину сегодня исполнилось 74 года. Президент родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.
Видео: канал Екатерины Мизулиной в «Максе»