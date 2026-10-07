Чернышенко: Татарстан – один из лидеров научно-технологического развития России

Академия наук Татарстана вносит большой вклад в научно-технологическое развитие России. Об этом в поздравительной телеграмме к 35-летнему юбилею АН РТ сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«У истоков основания Академии стояли исследователи мирового уровня, а ее фундаментом стали двухвековая традиция Казанского университета и научные школы. Именно эта преемственность стала главным ресурсом развития. Сегодня Республика Татарстан – один из безусловных лидеров научно-технологического развития России. Она неизменно входит в тройку сильнейших субъектов Национального рейтинга научно-технологического развития. Эта высокая оценка характеризует способность региона выстраивать науку как управляемый, целостный и результативный процесс», – отметил он.

Накопленный академией интеллектуальный капитал, авторитет ее научных школ и поддержка руководства республики позволят и впредь решать задачи национального масштаба, добавил Чернышенко.