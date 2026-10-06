В Татарстане впервые пройдет литературно-культурный фестиваль «Әдәби фест»

«Әдәби фест» – новый проект Союза писателей республики и Всемирного форума татарской молодежи – впервые пройдет в Татарстане с 9 по 11 октября.

Фестиваль призван познакомить широкую аудиторию с татарской литературой, культурой и искусством, объединить на одной площадке авторов и специалистов из разных регионов и привлечь молодежь к татарской культуре.

Гости смогут увидеть работы современных татарских дизайнеров и художников, а также встретиться с ведущими поэтами, прозаиками и переводчиками. Для детей подготовят творческие мастерские, игровые и образовательные площадки.

Любителей театра ждут иммерсивные спектакли, а для тех, кто интересуется лекциями и дискуссиями, организуют лектории «Ачык университет».

Каждый день фестиваля завершится отдельной вечерней программой. 9 октября пройдет поэтический вечер, 10 октября – иммерсивный спектакль, а 11 октября фестиваль завершится гала-концертом.