Движение по трассе в РТ, где обрушился надземный переход, восстановили

Движение по трассе Казань – Шемордан, на участке которой ранее обрушился надземный переход, восстановлено. Об этом сообщает администрация Пестречинского района Татарстана в своем канале в МАКС.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, вчера в 18:30 на место прибыли два крана для демонтажа конструкций надземки, а 7 октября в 1:30 переход был демонтирован. Проезд для автомобилей открыт.

«Татар-информ» рассказывал о том, что самосвал FAW проехал с поднятым кузовом и снес надземный пешеходный переход. Пострадали 48-летний водитель грузовика и его 30-летний пассажир. Пассажира увезли в больницу, водитель от госпитализации отказался. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Момент обрушения надземки попал на видео. Дорогу на этом участке пришлось перекрыть.