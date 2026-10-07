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Происшествия 7 октября 2026 16:18

Бориса Гребенщикова* оштрафовали за интервью СМИ-иноагенту

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Музыканта Бориса Гребенщикова* оштрафовали за интервью СМИ-иноагенту «Медуза»**. Об этом пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, Гребенщиков дал интервью в апреле 2026 года и был оштрафован на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. При этом ранее музыканта уже штрафовали на 40 тыс. рублей за нарушение обязанностей иноагента.

Напомним, что в 2023 году Гребенщиков давал зарубежные концерты для оказания финансовой помощи Украине, а также получал средства из иностранных источников, за что был включен в реестр иностранных агентов. В настоящий момент он живет не в России.

*признан в РФ иноагентом
**признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией

#сми иноагенты #штраф #гребенщиков борис
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