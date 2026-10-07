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Происшествия 7 октября 2026 11:00

В Казани восемь черных банкиров, наварившие на обнале 54 млн, получили сроки

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В Казани вынесен приговор восьмерым черным банкирам. В зависимости от роли каждого, их признали виновными в организации преступного сообщества, а также в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Как следует из материалов уголовного дела, в период с 1 января 2019 года по 29 марта 2022 года соучастники создали преступное сообщество для совершения незаконных банковских операций. Доход «банкиров» превысил 54 млн рублей.

Как сообщает Прокуратура Татарстана, шестеро подсудимых получили сроки от 5,5 до 10 лет со штрафами в размере от 400 тыс. до 5 млн рублей. Остальные соучастники получили условные сроки – 4,5 и 6 лет.

#черные банкиры #обнальщики #Прокуратура Татарстана
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